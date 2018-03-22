〈北部〉良田恐遭新竹縣府徵收 經典米得主抗議

2018-03-22

莊正燈2011年獲十大經典好米

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕在二○一一年種出全國十大經典好米的新竹縣農民莊正燈，昨天在他的臉書粉絲專頁「六香田」po文表示，縣府要重起園區三期徵收案，把這塊良田拿去種房子，他質疑「這樣把農民當作垃圾，把良田當作現金，在這塊土地綁了多少利益？」

縣府：下月底辦公展 可提異議

對此，新竹縣政府表示，莊正燈的農田位於新竹科學園區第三期區段徵收區的範圍內，全案的都市計畫去年底重新委託規劃，依目前作業進度預計四月底辦理草案公開展覽，規劃前已收集相關所有權人意見做參考，當事人可在公開展覽時以書面提出異議，做為修正的參考。

莊正燈說，他家四代都種田，在二○一一年種出全國十大經典好米前，位於園區三期區段徵收計畫區內這三分地農田，就在地方上得獎多次，甚至早在日治時期昭和十七年便種出得獎水稻，這裡絕對是以前種出貢米、現在種出良質米的良田。

莊正燈在貼文中說，根據他所掌握的訊息，他們的雜糧班和附近的水稻班，田區被劃入新徵收計畫的「住宅區」，但附近芎林鄉已有很多建案，竹北市高鐵新竹站附近還有一堆地空著沒有招商，更別說竹北市那些房子賣光光卻沒人住的大樓，現在還要劃地徵收，政府根本就是和建商站在一起。

竹縣府表示，園區三期開發案都市計畫範圍面積四百五十三點九四公頃，區段徵收的部分約三百三十公頃，未來土地使用主要目標為「支援高科技產業發展的衛星基地」，並朝向科技生產與生活機能並重的方式發展。

計畫區位主要開發範圍是竹東鎮頭重、二重、三重與柯子湖部分地區，計畫內容含住宅區、商業區、工業區、零星工業區、研究專用區、產業專用區、客家農業休閒專用區、加油站專用站等分區。