〈北部〉帶頭做公益 2宗教團體獲金質獎

2018-03-22

〔記者陳昀／桃園報導〕清寒、單親、隔代教養家庭孩子，得到的關懷與教育資源有限，甚至容易誤入歧途，桃園區宏善寺於二○○七年起成立課後照顧班（簡稱課照班），陪伴這些孩子做功課，更透過打坐、練武術等培養品格；中壢仁海宮在國內外許多重大災害發生時即刻伸出援手，四年來捐款二千多萬元。兩家廟宇在市府舉辦的第一屆「公益宗教團體認證」，雙雙獲頒金質獎。

宏善寺開辦課照班 陪伴弱勢生

宏善寺住持釋宗倫表示，課照班除了陪弱勢生做功課，也有外語教學、武術、藝術教育等，許多退休教師擔任志工協助，但照顧孩子的過程中，最重要的仍是培養好的價值觀與品格，讓他們長大獨立後能光明磊落。

他說，曾帶過的孩子小華（化名），原本總是破壞物品、出口成髒，剛進入課照班時對人不理不睬，他花了許多時間與耐心關懷，讓小華慢慢收起暴戾之氣，現在還主動回來當志工，協助課照班的運作。

仁海宮主動救災 4年捐2千萬

市府民政局長湯蕙禎表示，中壢仁海宮每逢重大災害發生時，總是第一時間主動出錢出力，今年二月六日花蓮震災後的第一時間，仁海宮就捐出二百萬元，近四年來已累積捐出二千多萬元，且廟方組織健全，經常協助市府的聯合奠祭。

民政局說，今年舉辦首屆「公益宗教團體認證」，共有十七個單位報名，由市府民政局、社會局、觀光旅遊局、文化局、建築管理處派出十人擔任評審，針對組織運作與財務管理、公益慈善與社會教化、節能減碳與綠色環保、無障礙友善服務、性別平權、宗教觀光與行銷、創意服務等七個面向評分，分數達九十分為金質獎、八十分為銀質獎。

市長鄭文燦昨天頒獎時表示，希望透過「公益宗教團體認證」，帶動宗教界從事公益與社會教育，未來採二年評選一次。

首屆「公益宗教團體認證」，桃園宏善寺、中壢仁海宮獲頒金質獎，獲銀質獎者分別為：桃園慈護宮、桃園鎮撫宮、中壢天德宮、天德堂、桃園明倫三聖宮、壽山巖觀音寺、龍潭龍元宮、桃園龍德宮、佛教弘誓學院、新屋善永寺。