〈北部〉蓋深澳燃煤電廠 3宜蘭縣長參選人都說不

2018-03-21

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕新北市深澳燃煤電廠環差修正通過，引發各界熱議。宜蘭縣三名下屆縣長參選人，民進黨立委陳歐珀、國民黨羅東鎮長林姿妙及無黨的前宜蘭縣副縣長林信華，都對電廠興建表達反對立場，陳歐珀與林信華要求台電應積極開發再生能源，林姿妙將發動萬人連署，力阻電廠興建。

宜蘭縣代理縣長陳金德前天發表聲明，有條件支持深澳電廠興建，贊同行政院長賴清德的決定；不過，宜蘭縣三位縣長參選人，卻同聲表示反對。

陳歐珀：會與縣民站在一起

「不接受電廠興建。」陳歐珀說，台電有太多疑問沒解釋清楚，只要會影響宜蘭縣的好山好水，身為縣內唯一的立委，立場絕對跟縣民站在一起，不但堅定非核家園目標，台電更不能興建燃煤電廠，加劇縣內空汙問題，台電與中央應積極發展再生能源，目前發展綠能的努力太少，要更積極追求乾淨能源的開發。

林信華籲考慮再生能源

林信華指出，為了宜蘭人健康，堅決反對深澳電廠興建，台灣不但要非核家園，更不希望燃煤電廠運轉，應慎重考慮太陽能、地熱發電等再生能源，台電真的太神秘，應該站出來向國人針對未來能源發展方向，做更清楚的說明。

林姿妙將發動萬人聯署

林姿妙表示，堅決反對燃煤電廠興建，四月十四日將發動萬人聯署，表達縣民反對到底的立場。媒體詢問，如果燃煤電廠無法興建，導致電力缺口該怎麼辦？她認為，政府自己要想辦解決，絕對不能用傷害縣民的辦法。

時代力量要縣府硬起來

有關深澳電廠爭議，時代力量宜蘭縣黨部則質疑宜蘭縣以「環保立縣」自居，縣府竟支持興建，背棄宜蘭價值，縣府要「硬起來」。