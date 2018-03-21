〈北部〉東堤出租掛廣告 花蓮港務分公司挨批賣海景

2018-03-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕站在花蓮港景觀橋向前遠眺，中間雖隔著一條灰灰長長的堤防，無敵海景仍可盡收眼底，不料近兩週東堤上卻出現「廣告牆出租」告示，一旁還掛有超大幅的餐廳廣告，遭民眾批評「海景沒了」、「缺錢也不能把景色賣了」。花蓮港務分公司得知後，緊急撤除廣告「滅火」，表示將研議更妥適的做法。

兩週前，花蓮港東堤掛上大幅廣告出租看板，斗大醒目的紅色字體及電話，與堤防背後的美麗海景形成強烈對比，左下方的「花蓮文青早午餐」廣告更顯諷刺，民眾大嘆「文青都不文青了！」氣憤堤防上的廣告傷害花蓮最美麗的景致。

餐廳業者緊急撤除 深表慚愧

挨批的餐廳業者緊急在官網上澄清，面對民眾負面批評聲浪，強調花蓮港務分公司是餐廳股東之一，第一時間已聯繫並撤除，原希望遮蔽消波塊，美化花蓮海景，卻疏於思考，將餐廳logo、粉絲專頁QR碼等資訊製成平面廣告，掛在堤防上，深表慚愧。

花蓮港務分公司行政處長張自英說，花蓮港於民國九十四年達到二千一百九十八萬噸營運高峰量，隨著環境限制、出口原物料縮減，去年只剩八百八十三萬噸，減少約六成，人事也從三百多人精簡剩一百人，因財源緊縮仍需支付人事成本及碼頭維護等費用，才會朝多角化經營，投資餐廳、出租廣告看板。

分公司稱原意想開源、美化灰舊堤防

她強調，東堤廣告出租本月初才剛開放，廣告為帆布並無安全疑慮，原意除開源外，也能美化灰灰舊舊的堤防並隱藏消波塊，主要以觀光產業及餐飲旅遊等相關廣告為主，未料引起風波，第一時間緊急撤除，未來將研議更妥適及兩全其美的作法，符合民眾期待。

花蓮港景觀橋及對面海景長期是遊客熱門的拍照打卡景點，紅色拱形鋼構橋體，連結花蓮港親水遊憩區與市區通道，是當地重要地標意象，花蓮港務分公司除在兩年前啟用內港航道親水遊憩區步道外，去年也整建橋體與橋墩，加上海洋意象圖騰、夜間LED光雕設計。