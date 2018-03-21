〈北部〉竹市南大路警察宿舍 將花4千多萬修復

2018-03-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕已登錄為新竹市歷史建築的南大路警察宿舍，將投入四千五百七十二萬元修復，預計六月底開工，明年八月底完工，未來將結合大車站計畫，成為後站「老屋、老樹、老環境」懷舊藝文新據點。

新竹市文化局表示，市長林智堅上任後啟動保存老屋、老樹的「老樹舍計畫」，南大路警察宿舍與將軍村、新竹州警察局高等官舍都被列入對象。

文化局表示，文化部補助兩千七百四十三萬元，加上市府自籌一千八百廿八萬元，將投入四千五百七十二萬元修復南大路警察宿舍。

文化局副局長李欣耀說，南大路警察宿舍共兩棟四戶，興建於一九廿九年到一九三五年間，是典型雙拼木造日式宿舍，每戶都有庭院，格局完整，修復完成後，民眾可免費入內欣賞雅致簡約的日式建築風貌。

此外，老宿舍的庭院有數棵枝葉濃密的高聳大樹，未來都會保留，希望與一旁由警察局副局長宿舍改造的「下竹樹屋」和具鐵道特色的「後站公園」結合成為後站地區新興的綠色生活藝文空間。

李欣耀說，南大路警察宿舍位在鐵道附近，是見證新竹市日治時期黑金町、台鐵機務段及車站周邊發展的重要建築，文化局一百零五年二月登錄為歷史建築，已完成調查研究及規劃設計。

未來老宿舍修復後會活化利用，引進民間資金，創造「老屋、老樹、老環境」的藝文據點。