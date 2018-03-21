〈北部〉貓裏體驗農旅 邀客遊金牌農村

2018-03-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕春暖花開正是出遊的好時節，苗栗縣政府到今年十二月底舉辦貓裏體驗農旅推廣活動，推薦三處金牌農村，安排農事體驗及特色DIY等活動，凡參加與任一體驗活動，即贈送現金抵用券，讓遊客親近大自然、感受苗栗多元農村的樂趣。

3農村 入圍全國22強

苗栗縣政府最近從八十多個社區及休閒農業區選出大湖鄉薑麻園、公館鄉黃金小鎮、南庄鄉南江休閒農業區及蓬萊社區三個金牌農村，亦入圍全國二十二強，角逐行政院農委會所舉辦的金牌農村，成績預計四月底揭曉。

縣府也將三個金牌農村推薦給全國遊客，分別為薑麻園休閒農業區《一起慢活．農遊薑麻》體驗活動，該區因高峻的地勢與氣候以薑為特色農產，結合農事體驗動手挖生薑、薑黃染布DIY、薑餅人彩繪，加上薑黃養生餐，讓遊客體驗薑麻園的風情萬種。

此外，黃金小鎮休閒農業區《趣石墻．棗幸福》體驗活動，區內富有百年歷史的穿龍圳灌溉著鄉內良田，結合在地農產以在地手作愛玉、蘿蔔糕及多項當季食材，品嘗最原始的好滋味，感受樂天純樸客庄。

南庄鄉蓬萊社區及南江休閒農業區《鱒桂南江．仙境蓬萊》體驗活動，區內的鱒魚、桂竹筍、黑木耳享有盛名，運用天然食材打動遊人的心，透過採摘、清洗到醃製加工，體驗四季鮮美農產，細細品味南庄地區的好山好水。

苗縣府昨天召開記者會推薦，凡參與指定農村體驗活動，前五百組遊客加贈三百元現金抵用券，可至八十家以上指定店家抵用餐飲、農特產伴手禮等，活動到今年底。電洽：薑麻園詹立安037-951622、黃金小鎮林瑞英0955-102496、南江旅遊服務中心陳晉楷0927-177316。