〈北部〉泰雅傳統建築篝火屋 五峰重現

2018-03-21

〔記者廖雪茹／五峰報導〕泰雅族傳統建築「篝火屋」，在原鄉已相當罕見，新竹縣五峰鄉社區規劃師商請耆老協助，採傳統工法、天然素材，費時半年籌劃、純手工建造一棟部落消失已久的篝火屋，供族人圍坐烤火，發思古悠情，也實踐文化傳承。

建造過程拍成紀錄片 保留文化

社規師陳金泉、廖英智、陳穎萱說，山居泰雅族人經由烤火取暖、煮食和交誼，祖先流傳下來一則古諺：「烤火可以烤出倫理來、談天可以談出學問來」。因此三人決定提案「薪火相傳─篝火屋」，經縣府徵選通過執行，並將建造過程剪輯成紀錄片，希望能保留並傳承此傳統文化。

400根桂竹建造 費時6個月完成

在部落頭目曾作權祈福開工後，耆老張秋生、曾廣福、許雲祥、曾嘉慶、張明光等人義務指導與施工，加上新生代許安霖、張明忠等人參與，採用多種傳統工具和工序，費時六個月，近日打造完成篝火屋。

耆老們說，單斜屋頂的篝火屋，建材完全取自大自然的竹材、山藤和石塊，看似簡易，卻十分費工。

首先須採集四百根直徑八公分的上等桂竹，逐一剝開後去掉竹節，分批放入鐵桶內水煮以防腐、防蟲；光是去竹節就花了四天四夜，水煮竹材也歷時五天五夜。

與大自然完全融合的篝火屋，堪稱是泰雅先民的智慧結晶、一棟會呼吸的綠建築。斜屋頂採「雙層陰陽交疊」的工法，以利集水、排水，雨天不漏水，屋內炊煙仍可排出。

篝火屋特色還包括用廢柴刀挖柱坑、精選耐用的風倒木木心作為支柱、樑柱接合設計Y字型固定、採集軔性強的黃藤牢繫竹材並自河邊撿拾石塊堆疊約廿公分高的石墩基礎，以延長使用壽命。

陳金泉說，泰雅族有終年不斷火的傳統，經訪談耆老，泰雅先民圍坐烤火不只是煮茶聊天，更展現長幼有序的倫理，包括座位、順序、退席方式、煮食過程等都有相關禮節，不能隨意逾距。