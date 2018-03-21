〈北部〉《桃園》四媽祖遶境8天7夜 「仙女轎班」挑重擔

2018-03-21

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕蘆竹區桃園龍德宮將於廿四日晚間起，展開八天七夜的「四媽祖興化建廟徒步刈香」遶境，期間將駐駕七間宮廟，第四天駐駕彰化鹿港天后宮後啟程回鑾，來回將步行四百四十八公里，這也是龍德宮遶境十三年來，首度未回四媽祖祖廟雲林麥寮拱範宮。

廟方昨天召開「起馬記者會」，負責抬神轎的「仙女轎班」也一同亮相，十二名抬轎仙女身穿粉紅衣裳，個個身材高挑、外型亮麗，龍德宮主任委員潘振豐表示，「仙女」都是由四媽祖遴選的，目前有一○八名班員，成員來自各行各業，包括空姐、護士、大學生與研究生等。

四媽祖「欽點」 仙女

潘振豐說，仙女們都是前來宮裡問事被四媽祖欽點「結緣」，被遴選為仙女者，外型、談吐均佳且極具氣質，身高至少都達一六○公分，都能穿上相同尺寸的仙女制服，且能穠纖合度。

資深空姐教美姿美儀

他表示，「仙女轎班」在遶境前都須集訓，負責集訓的是在某航空公司擔任座艙長、教官的資深空姐，主要為指導仙女們的化妝技巧與美姿美儀；已連續五年參加遶境的蘇郁心表示，她五年前因挫折前來問事，經媽祖指示須參加八天七夜的遶境，從此結緣至今，她說，扶轎一點都不累，且「越扶越輕鬆」。週末遶境，「仙女轎班」出動四十人，每次抬轎為八人，每小時輪替一次，能被選上的「仙女們」都很開心。

今年起 連3年不回祖廟

對於四媽祖今年起將連續三年不回祖廟，潘振豐說，往年因行程緊湊無法好好停留在各宮廟，今年經四媽祖指示調整香路，一來可好好與駐駕宮廟交流，二來可讓香客能更從容地跟隨四媽祖，無須趕路。

龍德宮為期八天的遶境將駐駕新竹竹蓮寺、白沙屯拱天宮、清水紫雲巖、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、後龍慈雲宮及湖口顯聖宮；廟方說，今年為首度至白沙屯拱天宮及大甲鎮瀾宮駐駕，歡迎媽祖信眾共襄盛舉。

廟方今年也首度製作一○八尊代表福祿（財利）、福壽（健康）、福德（功果）及福慧（光明）的彌勒佛讓信徒請回，每尊八八八八元將作為建廟經費，詳情可電洽：313-6488。