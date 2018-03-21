〈北部〉未要求善款補貼 花蓮石材業者：被污名化

2018-03-21

只說補貼融資利息 縣府沒講要用善款

〔記者王錦義／花蓮報導〕原本冷門的石材業，這二天因花蓮縣政府打算用善款補貼受災業者融資利息突然爆紅，許多網友反對善款用於企業身上，紛紛上網砲轟。但有石材業者喊冤說：「當初縣府只跟他們講說要補貼融資利息，根本沒講準備要用善款，整件事感覺被冤枉了」，不過縣長傅崐萁仍希望繼續補貼業者利息，日前在善款說明記者會中，承諾不會使用到善款，缺口會再向中央爭取或由縣府概括承受。

位於光華工業區的黃姓業者在這次花蓮震災中受損約一千萬元，他說，網友說什麼沒有做好保護措施、應該要保險等都是不瞭解實況，他的工廠所有的石板都有用繩索固定，○二○六前的那次六級前震，工廠沒有一片石板倒下，但○二○六真的太搖晃了，且是東西南北的四方搖晃，很多石板應聲倒下，損失慘重，每片石板因花紋價格都不同，保險公司也難以承保，遇到這麼大的天災，目前政府也有協助他們，像補助清運費、低利的紓困融資。

有業者喊冤：若知是善款一定不會拿

「如果知道縣府是準備用善款來補貼融資利息，我一定不會拿」黃姓業者說，當初縣府是跟他們說中央對於紓困貸款的利息有一％多的補貼，地方相對加碼也補助一％，減輕業者的負擔，讓他們有多點喘息的時間，他覺得縣府相當照顧地方產業，但不清楚補貼經費的來源，因為石材業近年受到中國低價石材影響，訂單不若以前，每間工廠都要養廿到五十名員工，整個石材從業人口達一萬五千多人，很多都是做了廿多年的老員工，有些業者只是為了不捨的感情在苦撐。

石材廠慶康貿易負責人郭航辰則說，花蓮是台灣石材加工業最大的產業聚落，目前約有近二百家業者，佔台灣石材市場約八成以上，目前大部分仰賴國外進口原石，再進行切割加工後出口或銷售國內營建業，在這次地震中，約九成受到損害，裂掉的石板只能當廢棄物清理掉，例如他的公司損失就達到二千多萬元，整個產業損失廿到卅億元之間，而這二天外界對於石材業的誤解，也讓很多業者相當痛心。

產業損失二、三十億 盼政府協助

「並沒有要求用善款補貼業者」郭航辰強調說，中央有紓困融資貸款，這都是業者去跟銀行談，會有多少優惠利息？目前都還沒有相關政策出來，怎麼會有善款已進入業者口袋的謠言呢？希望外界能多瞭解花蓮石材狀況，很多業者在民國五十、六十年代就開始在花蓮生根，過去花蓮幾乎全民投入生產大理石工藝品，他們經歷過金融風暴、中國廉價石材入侵等困境，很多業者都撐過來了，但這次真的是損失很大，若政府能夠協助他們，業者會很感激，若沒有，也希望不要污名化他們。