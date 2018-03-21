〈北部〉宜運公園400餘黑板樹 年底前全移種苦楝

2018-03-21

美麗的錯誤 陳金德：易斷枝、葉少、難成蔭

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭運動公園四百多棵黑板樹將全面改種苦楝樹。代理縣長陳金德說，種植黑板樹政策是「美麗的錯誤」，易斷枝又有臭味，預計年底前完成移植，改種苦楝讓運動公園中軸道有綠蔭又有花香。

宜蘭縣政府針對宜蘭運動公園種植的「黑板樹」進行檢討，並組專案小組研議是否改植其他樹種。經實地會勘與評估，代理縣長陳金德昨在縣務會議中裁示，黑板樹將於年底前全數移植改種苦楝樹，苦楝有綠蔭又會開花，適合宜蘭種植。

陳金德說，宜蘭運動公園中軸道從南到北種了四百多棵黑板樹，這是一個「美麗的錯誤」，黑板樹長得快、立竿見影，但枝條脆弱，颱風來襲常斷枝斷幹，葉子很少難形成樹蔭，樹形也不好看，開花還有棉絮，也有臭味，根淺易危險，許多縣市都有種黑板樹，已陸續移除中。

縣府現勘決移植 台灣欒樹維持現狀

陳金德指出，宜蘭運動公園是民眾很重要的休閒運動與遊憩場所，為求審慎，縣府請參議賴錫祿組成專案小組，並與當年規劃的建築師到場現勘，最後決定移除黑板樹，大家認為還是要種植大型喬木，適合宜蘭原生種又會開花的樹木，最後選擇「苦楝」，希望中軸道兩旁都是茂密苦楝樹，三月是苦楝開花的季節，小紫花茂盛、還有淡淡清香。

除了改種苦楝，陳金德表示，中軸道附近土質也會進行改良，兩邊水溝排水也要改善，預計分期完成，現有的黑板樹會與林務處溝通，討論適合移植的地方或移到縣內的樹木銀行。

宜蘭體育場場長葉青峯說，會勘過程中專家建議，先在黑板樹兩樹之間的間隔種植苦楝，等苦楝種好後再移植黑板樹，植樹前會先作基地排水、土壤質地的改良，增加透氣性，總經費約一千萬元。

至於前法務部長陳定南，在宜蘭縣長任內於宜蘭運動公園種植的台灣欒樹，陳金德說，台灣欒樹是縣樹，對宜蘭意義重大，不會移除會維持現狀。