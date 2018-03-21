〈北部〉南庄比皓明隧道落石堆積 民憂阻路

2018-03-21

桂竹筍產季將屆 擔心運銷

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉通往鹿湖、鹿山部落的「比皓明隧道」，因位處陡坡邊，且山頭缺乏植披覆蓋，每逢大雨過後上方土石崩落，大量落石堆積，隧道樑柱遭撞擊鋼筋裸露，嚴重影響通行。部落居民憂心影響農作物運送，恐重創當地生計，盼苗栗縣政府能盡速改善。

四年前蘇力颱風襲台，五十六公尺長的「比皓明隧道」遭土石流沖斷，逾半道路墜落河谷，至前年才修復完成，但最近山頭上大量土石崩落，隧道樑柱毀損嚴重，且土石堆積在隧道頂部，居民路經時危機四伏，擔心若逢雨季，大雨挾帶土石沖刷，隧道難承受重量，恐釀成意外。

部落居民反映，每年三月至四月進入桂竹筍產季，由於產業道路屢屢中斷，一年辛苦種植心血，恐因交通運輸問題而血本無歸，全年生計陷入困境，因此屢提出針對比皓明隧道的改善工程，期盼改善坡度及寬度，不但提升安全，並可開放中、大型車輛進入部落，增加運輸、觀光效益。

代會主席盼加大隧道上方坡度

南庄鄉民代表會主席邱梓增表示，近日發現比皓明隧道上方土石崩落，與居民討論彙整意見後，向苗栗縣政府反映，希望優先清除隧道上方大片落石，並建議加大上方斜坡坡度，使土石能順著斜坡直接滾落河谷，避免直接衝擊隧道。

縣府：不影響主體結構安全

苗縣府農業處休閒農業科長蕭雅純表示，日前已有請技師到場會勘，確認受損樑柱及局部崩落並不影響主體結構安全，民眾通行安全無虞，會儘速請承包商清理落石並針對崩落部分補強。

而隧道雖尚在保固期內，但仍須評估是否屬保固範圍內。另針對居民提出加大隧道上方斜坡坡度的提案，蕭雅純說須請專業技師評估後再做研議。