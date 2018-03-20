〈北部〉醉父點火燒屋 3歲兒成焦屍

2018-03-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕人倫慘劇！花蓮豐濱鄉靜浦村昨傍晚發生平房火警，由於事發地點位於花蓮、台東交界的豐濱鄉靜浦村，花、東二縣的消防車共四部趕往救援，三歲男童被抱出時，已燒成焦屍沒有生命跡象，男童父親、阿嬤則嗆傷及二級燒燙傷送醫，警方調查，縱火者疑為男童父親，因和五十八歲阿嬤吵架，心情不好導致悲劇。

由於事發地點在花東交界，花蓮縣消防局還請長濱消防隊就近派車前往支援，而花蓮豐濱消防分隊則派出三輛消防車前往灌救！

警方調查，一家人包括父親、三歲男童、阿公、阿嬤，一起住在靜浦村一處平房。三歲男童火災發生時在房間睡覺，阿嬤在屋內，阿公則人在外面，接獲通知才趕回家中，但阿公返家找到愛孫時卻已燒死，讓疼愛孫子的阿公非常難過。

警方調查發現，男童卅一歲父親陳男昨中午就開始喝酒，後來拿出屋內的漁船用油桶，把油潑灑客廳還點火，造成火勢一發不可收拾。

「點火後，酒醉的爸爸在屋子內傻笑！」港口派出所巡佐陳清輝說，由於男童父親和阿公都是漁民，平常家中有準備漁船用油，昨中午男童父親疑似跟男童阿嬤五十八歲鄭姓婦人吵架，心情不好而喝酒，因而導致縱火悲劇。警方也說，男子及阿嬤都有嗆傷，加上酒醉不斷喊痛，男童父親似乎並不清楚兒子已燒死。

警方表示，縱火的陳男原本和妻子住在屏東，有家暴前科，一年多前回到豐濱靜浦和家人一起住，跟著男童的阿公一起過著出海打魚的日子，陳男妻子則留在屏東照顧女兒，無奈發生悲劇。