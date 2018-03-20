〈北部〉東澳獨木舟合法化 僅1業者申請

2018-03-20

四月將進入旺季 已見網路攬客

〔記者張議晨／宜蘭報導〕四月至九月是宜蘭縣東澳獨木舟旅遊旺季，宜蘭縣政府考量旅客安全，要求有意經營者，要將營業計畫書送縣府核定。隨著夏天腳步逼近，迄今僅一家業者遞件申請，但已有人在網路攬客。縣府表示，已與業者聯繫，希望四月前輔導合法，確保旅客權益，業者若違法上路，也會從嚴取締。

宜蘭縣政府去年一月公告修正宜蘭縣轄水域從事獨木舟活動注意事項，要求業者備齊文件送縣府核定，才能從事相關水域遊憩活動經營行為。東澳獨木舟原有七家業者，隨著蘇花改通車，有外縣市業者看中交通便利性也來插旗，已有逾十家業者籌備中，準備大展身手。

縣府為輔導業者合法化，去年與業者洽談，要求將營運計畫、救生員、人力及旅客保險等資料，送交縣府審核通過才能經營。業者雖表示配合意願，但迄今僅一業者遞件申請，而在網路上已有業者攬客，推出的體驗行程，甚至包含被縣府封閉的粉鳥林路線。

違法出團 縣府︰開罰3到15萬

縣府工旅處解釋，目前正與有意經營的業者協商，希望他們提出計畫書，在四月前完成申請，若業者私下出團違法上路，將可依「發展觀光條例」第六十條，開罰三萬至十五萬元罰鍰，至於在網路攬客，但到出團時間仍未取得合法許可的業者，也必須全額退費，保障消費者權益。

東澳獨木舟有兩條熱門航線，往北到烏岩角，往南到粉鳥林；往南航線會與漁港進出的漁船航道重疊，業者與漁民仍在協調階段，暫時封閉。

縣府將邀漁民 協調粉鳥林航線

陳姓獨木舟業者說，他們會全力配合合法化，但粉鳥林航線希望縣府能介入協調，而非讓業者自行和漁民洽談。縣府回應，近期會針對粉鳥林水域與活動範圍邀請漁民、獨木舟業者討論，待雙方達成共識才會開放。