〈北部〉打通無尾巷 玉里編2千萬徵地

2018-03-20

先找願意配合地主

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮公所統計，鎮內有卅多條「無尾巷」，都是八米以下的道路，由於私人土地被當成既成道路使用，加上政府沒有經費徵收，不僅影響地主權益，有些地主只好用鐵皮屋蓋房子，導致「無尾巷」的產生，鎮公所今年編列經費二千萬元，將徵收、打通無尾巷，「盼促進房地價格上漲、增加地方稅收」。

玉里鎮公所昨天開會討論辦理「公共設施保留地」徵收議題，鎮長龔文俊說，全台灣只要是八米以下的道路，因政府預算有限，中央並沒有編列經費給地方辦理徵收，而這些小型道路、巷道，因為給公眾通行多年，私有地變既成道路，在都市計畫中被劃公共設施保留地，加上鄰八米路還要建物退縮，一些地主因為不清楚政府何時要徵收，就以鐵皮屋蓋房子，有些道路路尾也有地主蓋屋，導致無尾巷產生。

玉里鎮長龔文俊表示，由於地主反應權益受損，鎮公所建設課最近做出統計，發現八米以下道路、被劃公共設施保留地者，沒有徵收者多達卅幾處。

徵收金額有待討論

龔文俊說，先前玉里鎮民代表會臨時會，鎮公所已經把經費需求提出，第一階段共編列二千多萬元，他說，由於經費不太夠，也不可能所有的無尾巷、既成道路都辦理徵收，至於徵收的費用如何計算跟地主尚無共識，目前第一階段先編列二千萬元，先找願意配合的地主來加入，預計至少可先打通十條。

龔文俊表示，誘因是只要能打通無尾巷，周邊的房屋土地的價值也能因此抬升，進一步帶動地價上漲，對於地方的稅收也有幫助。

今年已編列二千多萬元經費將進行徵收，經費也已獲代表會有條件同意，至於徵收的金額及數量都還待討論。他說，無尾巷若能打通，有助於社區周圍房地價格上漲，促進玉里的繁榮。