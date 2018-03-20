〈北部〉前瞻挹注 竹北濱海3景觀工程啟動規劃

2018-03-20

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公所爭取鳳山溪、牛埔溪和新月沙灘景觀環境工程規畫設計案，經中央核定補助，預定四月底前完成招標作業，並將持續爭取建設經費，帶動濱海地區觀光休閒產業。

預定4月底前完成招標作業

竹北市公所表示，公所提報鳳山溪水月意象景觀橋新建工程、牛埔溪水月意象整體景觀工程及竹北新月沙灘整體景觀環境改善工程等三項規畫設計案，獲前瞻基礎建設全國水環境改善計畫補助一千萬元，地方自籌二百八十二萬餘元。自籌款部分，昨天經竹北市民代表會臨時會審議通過墊付。

市代郭憲棠說，地方自籌款全由公所負擔，縣府一毛也未出，未來產權歸屬要釐清，工程也應由公所主導。代表會主席林啟賢說，牛埔溪水月意象整體景觀工程案用地周邊牽涉廢土官司，建議規劃時避開，以免影響工程進行。

竹北市長何淦銘表示，竹北濱海地區擁有美麗沙灘、紅樹林、原始林和烏魚產業文化，三案規劃完成後會召開公聽會，廣納民意，後續並將爭取建設經費，帶動觀光休閒產業。

竹北市公所表示，鳳山溪案工程內容有兩座橋樑與引道、自行車道銜接工程等，概估總工程費一點八億元；牛埔溪案含出海口眺望平台、紅樹林休憩棧道、自行車道串連整合等，概估總工程費一億餘元；新月沙灘案則是沙灘復育和環境營造工程等，概估總工程費八千萬元。