〈北部〉三灣停送報紙 鄉親超商「搶報」

2018-03-20

訂戶分散距離遠 不敷成本

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉有兩百多戶居民固定訂閱報紙，但從一月開始三灣地區的派報員停止送報，讓許多鄉親沒報紙可看，只能跑到鄉公所及鄉立圖書館閱報，抱怨連連。三灣派報員無奈的說，因鄉內各村距離遙遠，訂戶分散，發送不敷成本，因此停止送報；三灣鄉公所則表示，會協助招募送報員接手。

公所：會協助招募送報員

三灣鄉幅員面積五十二平方公里，鄉內包含內灣、三灣、銅鏡、頂寮、北埔、永和、大坪、大河等八村，人口數約六千多人，其中固定訂報的鄰、里長及居民約兩百多戶，原派報員鍾先生說，因訂戶分散在各村，訂報數又日漸減少，若要逐戶發送不但耗時耗力，且也不敷成本，因此今年開始停止送報。

圖書館出現輪流閱報

但仍有許多愛讀報的鄉親每天都起大早，到鄉內便利商店「搶報」，或是到圖書館內輪流閱報。鄉公所為解決閱報需求，商請南庄派報員順道進三灣發送，但也僅派送到公家單位、市區中正路沿線住戶及便利商店，許多偏遠鄉村的居民及學校仍無法收到報紙。

而縣內人口較少的泰安鄉也已停止送報，西湖及三義也差點遇此困境，所幸陸續找到年輕人接手送報，但隨著網路及行動設備的發展，年輕世代習慣網路讀報，訂報量逐年下跌，鍾先生也坦言：「越來越多鄉鎮的派報員，將面臨同樣困境」。

村、鄰長：偏鄉更難獲得資訊

許多村、鄰長也說，取消送報後對當地民眾造成許多不便，因仍有許多長輩習慣透過閱報獲取資訊，如今無報可讀，對偏鄉的資訊傳達更加不便。

三灣鄉長溫志強則表示，因仍有許多鄉親反映有閱報需求，曾與代表會、各村村長共商研議，但目前只能先倚賴南庄派報人員協助分送部分地區，未來則將協助尋覓送報人員，解決偏鄉無報可看的窘境。