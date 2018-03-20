〈北部〉《桃園》請媽祖遊湖遶境 石門水庫20艘遊艇跟隨

2018-03-20

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫竣工五十三年，在水庫經營遊艇、捕魚的漁民，昨天（十九日）依例於農曆二月三日出動廿多艘遊艇和舢舨在水庫迎請媽祖、阿姆坪土地公等神尊搭船遊湖遶境，祈求風調雨順、不缺水，漁獲豐收；特別的是，今年水庫水情大好，從去年十月中旬以來，幾乎都處在滿水位，創下建庫以來的紀錄，讓遊艇業者和漁民均感謝媽祖庇佑。

媽祖遶境祈福於石門水庫大壩碼頭舉辦啟航儀式，由北區水資源局局長江明郎、桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥主持，在大壩碼頭主祭場還有愛護水資源關懷婦幼心宣導與傳統陣頭表演。

江明郎表示，媽祖是國人最熟悉與平易近人的傳統信仰，沿海居民、各地船家都虔誠信奉，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船及農務船近一百八十艘，為感念媽祖庇佑於水庫行船的安全及鄉里平安，每年農曆二月三日舉行媽祖遶境水庫祈福，遊湖遶境也與在地復興宮的開漳聖王聖誕一併舉行。

遊艇業者昨也趁機抱怨說，石門水庫近五個多月來水情大好、沿線風景湖光山色相當美麗，但是，復興區新溪口吊橋自一月十三日啟用以來，並未帶來遊湖人潮，也向北水局請命，希望早日催生藍色公路遊程，吸引更多遊客搭遊艇遊湖。

江明郎表示，遊艇業者希望和復興區公所合作拚觀光，對於打造藍色公路與復興區新溪口吊橋互相搭配的提議，北水局樂觀其成，目前已完成吊橋旁溪口碼頭的整修。