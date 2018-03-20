〈北部〉《桃園》資收大軍有成 環局續聘200個體戶

2018-03-20

一年回收物達468公噸

〔記者陳昀／桃園報導〕過去街頭常見零星的資收個體戶，市府環保局去年起僱用組成「循環經濟資收大軍」，一年來協助回收共四六八公噸，成果不錯，環保局今年編列一○四一萬元預算續聘，資收大軍今天第一天上工。

市府環保局長沈志修指出，資收大軍於去年三月二十日成軍、五月起運作，去年陸續僱用二百五十名資源回收臨時工，以撿拾資源回收物為生的個體戶、中低收入戶、身心障礙或弱勢家庭優先錄取。

每人每月工時25小時

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，資源回收個體戶（俗稱資收個體戶）以往每月變賣撿拾物的所得平均約四千元，但收入並不穩定，加入資收大軍後，每個月只需工作廿五小時、時薪一百四十元，平均能有三千五百元收入；回收物變賣所得，則回流到公務預算。

羅文林說，資收大軍成員平常駐守各區中隊，工作內容有回收分類、巡查公共場所回收點、道路巡檢及撿拾回收物等，去年共回收四六八公噸資源，成效不錯，今年編列一○四一萬元預算，預計能僱用二百人協助工作。

撿拾物須在各站分類

他說，個體戶過去必須將撿拾到的回收物帶回家中整理，不但不方便，也可能造成髒亂，引發鄰里意見，加入資收大軍後，撿拾到的物品都在各地資收站整理、分類，能有系統工作且保持乾淨。

在八德區擔任資收大軍的蘇美惠說，她的兒子剛退伍時遭遇嚴重車禍，造成腦部損傷，智能降低到僅為國小程度、生活無法自理，為了照顧兒子，她無法到太遠的地方工作，去年從里長口中得知招募計畫，就決定參加資收大軍補貼生活費。

蘇美惠現在負責八德區大永里桃樂資源回收站的回收分類工作，同事說，她總是細心分類、堆疊回收物，且熱心向民眾宣導；蘇美惠也說，這份工作讓她學習環保知識，也能增進人際互動，有這個工作機會，讓她非常感恩。