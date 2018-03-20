〈北部〉縣定古蹟花蓮舊監圍牆塗鴉 最高罰2千萬

2018-03-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕二○一三年正式啟用的花蓮市「自由廣場」，前身是座有八十一年歷史的花蓮舊監獄，ㄈ字形圍牆及二座瞭望台在二○一一年被花蓮縣政府列為縣定古蹟，不料遭人惡意噴漆，還特意選在鄰近中山路要道的兩面牆上塗鴉，花蓮市公所獲知後報警追查；警方表示，已調閱路口監視器，清查可疑人士。

花蓮市街道近日陸續出現塗鴉怪客，市公所曾出面呼籲創作者能夠「自我約束」，但十八日晚間民眾發現花蓮舊監獄遭人以白漆塗鴉，除留下特殊簽名，還順手在附近多面路牌上畫下笑臉。

周邊圍籬、路標也被破壞

花蓮市長魏嘉賢說，接到自由廣場遭毀損訊息後，立即派員前往查看並報警處理，發現不只舊監獄圍牆遭塗鴉，就連周邊空地的圍籬及路標指示牌也都被惡意破壞，市區多處包括北濱公園彩繪圍牆同樣被噴漆，嚴厲譴責不法行為。

他說，塗鴉創作是好事，但把古蹟當作畫布的行為就必須受到譴責，花蓮舊監獄在日治時期興建，過去曾是關政治犯的地方，有其歷史定位，一九八二年新建花蓮監獄啟用後，閒置多年，歷任多名市長爭取才改建並更名為自由廣場，具有重要歷史意義。

魏嘉賢說，在古蹟上塗鴉違反文化資產保存法，遭到破壞後的古蹟復原工作更是困難，目前全案交由警方著手偵辦調查。

花蓮縣文化局副局長曾之妤說，花蓮縣目前共有十八件縣定古蹟，古蹟遭到塗鴉是縣內首例，行為人已觸犯文化資產保存法第一○三條，毀損古蹟可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上兩千萬元以下罰金。

她說，因古蹟修復有一定程序，目前將聯繫修復團隊進行勘查，在警方蒐證完畢後，著手清除噴漆，盡快回復古蹟應有原貌，另也會考慮與市公所合作，規劃適當地點對外開放，讓喜歡塗鴉的民眾能有發揮創作的空間。