〈北部〉深澳電廠爭議 陳金德︰有條件支持政院

2018-03-20

兩前提…非核家園、不加劇空污

〔記者張議晨／宜蘭報導〕新北市深澳燃煤電廠開發環差審查通過，外界憂心對宜蘭造成影響；宜蘭縣代理縣長陳金德表示，在非核家園目標不變以及不能加劇宜蘭空氣污染兩前提之下，他支持行政院決定，呼籲國人理性看待電力規劃。

台電針對深澳電廠開發委外模擬PM2.5的日平均最大增量，報告中未將宜蘭列入；但根據新北市政府委託中興大學教授莊秉潔所做的模擬結果，電廠運轉後，宜蘭PM2.5日平均最大增量達七．四九九微克／立方公尺，勢必對宜蘭環境造成嚴重影響。

不過，宜蘭縣政府取得台電空污模擬資料，宜蘭縣PM2.5平均最大增量為○．四三；台電向縣府解釋，委外單位在報告中將宜蘭「漏掉」，未來會在環差報告書補齊內容。但台電數值與新北市所做的模擬差了十七倍，令縣府困惑。

要求精準、明確的評估分析

陳金德指出，台電與新北市所做模擬模式如果不同，參數變化都會影響結果，究竟是模擬模式不同、參數設計有異或是其他原因，才造成這麼大差異，台電有必要向國人說明清楚，站在捍衛宜蘭環境立場，他要求精準、明確的評估分析。

「我支持賴清德院長的決定！」陳金德強調，在非核家園目標不變以及不能加劇宜蘭空污兩大前提下，他理解中央調整能源結構的艱鉅責任，要用務實態度達成「邁向非核」的決心，這是負責任政府應有的作為。

陳金德說，二○二五非核家園目標已確定，深澳電廠主要彌補核電廠除役後的電力缺口，不要核電、不要火力，又要便宜電價，這是不可能的事，希望國人理性看待台灣電力發展規劃，電廠如果運轉，台電必須增設粒狀污染物處理設備，要比環差審查更嚴格，達到天然氣排放標準，確保宜蘭空氣受到保障。

陳金德也向新北市府喊話，將來電廠運轉後應落實稽查，確認台電採購煤炭是否符合低硫分、高熱值，所謂「乾淨的煤」要求。