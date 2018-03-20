〈北部〉苗縣出生率急墜 103年全台第6去年第16

2018-03-20

生育津貼縮水 出生數逐年下降

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣因財政困窘，新生兒生育津貼從一○三年的三萬四千元，降到目前的六千六百元，依苗栗縣政府統計，從一○三年開始出生數逐年下降，去年粗出生率僅千分之六．九，全台排名第十六，從一○三年的全台排名第六，一路下滑。苗栗縣政府已要求涉及人口政策的相關局處，提出具創意且能針對重點對象的亮點措施來「催生」。

民代要求提高補助 刺激生育

也有不少民代要求提高生育津貼補助，來刺激生育率，縣府民政處說，苗縣府近年來積極改善財政，但長短期債務仍在法定上限，目前估計無額外財源可支應，日後若有財流挹注，將再做通盤考量。

縣府：目前財政困窘 無法提高

苗栗縣政府的新生兒生育津貼，一○三年每人補助三萬四千元，後來爆發財政黑洞，縣長徐耀昌為撙節支出，一○四年七月一日將生育津貼降到二萬元，一○五年七月一日再降到六千六百元，補助金額全台倒數第二。

全國粗出生率部份，一○三年為千分之十．六三、排名第六，一○四年為千分之十．一八，排名第八，一○五年千分之八．四七，排名第十一，去年出生率為千分之六．九，全台六都及十四縣、市中排名第十六，排名一路下滑。

爭取前瞻設公托 另推催生措施

民政處提出將在中彰投苗四縣市政府聯合辦理未婚民眾聯誼活動擴大適婚男女交流平台，提升樂婚氛圍。社會處則提出配合中央政策執行父母未就業育兒津貼、就業者家庭部分托育費用補助，增設托育資源中心，並積極爭取前瞻計畫，設立公共托育家園等。

衛生局則建置「媽咪萬事通APP」，提供孕育兒各階段專業衛教資訊等。工商發展處則提出招商引資提升經濟，以及社會住宅規劃及住宅補貼方案等，提高就業率及基本居住需求，盼提高生育率。