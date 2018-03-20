〈北部〉綠捷機電標案卡住 市府等工程會釋疑

2018-03-20

〔記者許倬勛／桃園報導〕市府捷運工程處升級為捷運工程局，昨天由市長鄭文燦揭牌。針對參與競標桃園綠線捷運機電工程的義大利廠商Ansaldo，因投標文件格式不符，造成外界疑慮，鄭文燦表示，因涉及採購法，市府已送請行政院公共工程委員會釐清，短期內會處理妥當、順利完成發包。

總經費七二六億元的綠線捷運開工在即，土建工程已完成發包，一月底進行機電工程第二次招標時有二家廠商參與，但因Ansaldo文件格式不符，在應檢附的廠商聲明書中僅有簽名，卻未勾選一到十四的欄位，市府為求謹慎、確保採購法的相關規定，暫停開標程序，並送請工程會釐清，迄今仍無結果。

外界質疑 犯不該的錯恐有問題

對於外界疑慮綠捷恐因此而工程延宕，更質疑堂堂國際大廠卻犯如此低級錯誤，恐有配合另一包商打假球之嫌。對此，捷運工程局表示，因文件格式出錯是首例，須按比例原則謹慎研究Ansaldo是否失格，且依採購法規定，工程會為解釋機關，捷工局將尊重其處理方式與決定，所有過程均公開透明。

鄭文燦表示，參與投標的Ansaldo、德國西門子都是歐洲一線大廠，也都有承包台灣捷運工程的經驗，待工程會做出法令解釋後，市府即會進行後續處理，讓發包程序合法、儘速推動綠捷工程。