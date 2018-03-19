〈北部〉（宜蘭）頭城土地公 宜大學生開發App

2018-03-19

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕昨天是農曆二月初二土地公生日，國立宜蘭大學學生為頭城土地公廟開發「頭城土地GO」手機程式，獻給土地公作為祝壽禮。不但有語音導覽，更推出抽籤服務，昨到頭城老街推廣，學生說，希望更多人知道頭城土地公文化。

宜蘭大學學生在學生事務長張介仁帶隊下，到頭城老街將手機程式推廣給遊客和居民。張介仁說，配合土地公生日，手機抽籤服務同步上線，頭城北門福德廟籤書中的籤詩都輸入程式，遊客與信眾可以線上求籤。

張介仁說，目前開發的程式屬於Android系統，民眾下載後，可以使用手機程式在頭城鎮探索各個土地公廟，遊客可接觸到頭城土地公文化，在地居民也可以更了解自己生活的地方。

「全台只有頭城老街南、北都設立土地公廟的特殊景象。」張介仁指出，宜蘭大學開發的程式，會介紹頭城土地公廟特殊之處，南、北側都設土地公廟，這是「開蘭第一城（頭城）」才有的特殊現象，具有重要地位。

張介仁表示，宜大的程式介紹五間土地公廟，包含北門、南門福德祠、頭城財神福德廟、福聖廟和頂埔福德宮，除了語音，還有影片導覽，透過學生訪問居民、收集文獻，不只有文字介面，還有語音和影音導覽，讓使用者容易上手。

「不只開發程式，學生更實際參與在地活動。」張介仁說，昨正好是頭城「福神弄龜創意大龜踩街」活動，廿多名學生也加入踩街，體驗在地文化。

「手機程式已有六千人次下載。」張介仁說，從去年三月開始開發，除了電子系噶瑪蘭資訊志工學生開發程式，還有不同科系學生加入推廣宣傳。宜大休閒產業與健康促進學系學生鄭詩樵說，團隊結合不同系所學生，發揮所長推廣手機程式，將理論知識運用在實務，促進使用這款App的意願。