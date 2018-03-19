〈北部〉（花蓮）葛鬱金重回織羅 翻轉部落經濟

〔記者王峻祺／花蓮報導〕外表看似像生薑的阿美族傳統作物「葛鬱金」，消失在花蓮織羅部落近卅年，歷經部落青農黃偉峰以不灑農藥、保持生態平衡等培植方式，終於讓葛鬱金重回部落，熟悉的家鄉味還吸引旅外族人陸續返鄉，共同振興傳統文化，翻轉部落經濟。
「懷念小時候的一切，把葛鬱金復育回部落，是這些年一直努力的目標。」目前在花蓮玉里鎮春日里織羅部落，耕種葛鬱金的青農黃偉峰，八年前翻遍整個花東山區找尋葛鬱金苗，無意間卻在一條很普通的產業道路旁發現它的蹤跡。
黃偉峰將那得來不易的幼苗細心培育，並花五年時間找尋復耕方法，過程中雖受到不少族人的質疑跟批評，但仍繼續默默耕耘著葛鬱金田，以回歸人與土地最友善方式，不灑農藥、保持生態平衡，才讓葛鬱金苗健康長大。
黃偉峰說，初期幾乎都是用經驗試種，在沒有人指點的情況下，靠一次次的失敗換取好結果，「那時候真的很苦，一切靠人工，一開始抓不到耕種方式，耗費多時仍長不出來。」
他說，回想在復育時，耆老只說葛鬱金很好種，叮嚀務必要親身用雙腳踩踏在土地上，若願意彎腰砍草除蟲，真心誠意地與這片大地為伍，就會有豐碩的成果；如今終於領悟這番話，原來對待葛鬱金的方式，就是要「身體力行、友善大地！」
由發起人黃郁惠連續舉辦三屆的Alida葛鬱金節圓滿落幕，今年參與人數突破四百人，還吸引許多親子捲起褲管下田體驗農事，金鐘主廚陳耀忠也因深受感動投入研發葛鬱金料理。
黃郁惠說，活動來了很多朋友參與，以行動支持友善大地的栽種方式，欣慰葛鬱金不僅播種成功，還翻轉部落經濟，期望未來號召更多青年返鄉農耕，一起讓家鄉味遍地飄香。
葛鬱金因富含高澱粉，可完全取代太白粉又不對身體產生負擔，被老一輩的族人視為清熱解毒聖品，除可用於食材勾芡，還是糖果、餅乾、布丁及果凍的天然添加物，近年花蓮織羅部落更研發出多款加工食品，其中一項葛鬱金鮮果凍，深受部落學童歡迎。