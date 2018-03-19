〈北部〉（宜蘭）擘劃縣政 陳定南最愛用地圖

2018-03-19

展出從縣長到競選省長所使用資料

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前法務部長陳定南對地圖情有獨鍾，他擔任宜蘭縣長期間，還有「最愛用地圖的縣長」的稱號；陳定南紀念館即日起舉辦《陳定南的地圖特展》，展出他從縣長到競選省長期間，所使用各類歷史資料，讓外界了解這位前縣長如何用地圖擘劃縣政發展。

陳定南在民國七十年至七十八年任職宜蘭縣長，辦公室佈滿街道、農田、水路的各式地圖，也成了他擘劃宜蘭縣施政藍圖的最佳工具之一。

「陳定南對地圖資料到底有多熱愛？」他的兒子陳仁杰回憶，父親是國家地理雜誌終身會員，家裡每月都會定期收到一本雜誌，雜誌所附的各類地圖資料，成了父親最愛的收藏，只要走入他的書房，到處都是他的寶藏。

陳定南任職法務部長期間，Google電子地圖剛上線不久；陳仁杰有次趁著父親在家機會，向父親展示「新科技」。陳仁杰笑說，當時父親就像許多老人家見到新玩具一樣，對電子地圖充滿讚嘆，「如果父親還在，最愛使用的軟體應該就是Googlemaps」。

辦公室貼北台灣地圖 從天花板到地板

陳定南施政離不開地圖，他的縣長室牆上，還黏有一張從天花板延伸到地板的「北台灣地形圖」，讓入內拜訪的訪客無不驚訝。為了複製當年樣貌，陳定南基金會利用二百八十五張A3圖紙，重現這張大地圖，讓展區一角化身為當年的縣長辦公室。

陳仁杰說，好的地圖對縣政幫助很大，如同蓋房子要有藍圖一樣，絕不能憑空想像，父親對地圖的熱愛及研究，只是每一個施政者應有的行為，也是必備的基本條件之一。

策展人楊皓任說，地圖特展預計展出至年底，希望拉近年輕人與陳縣長的距離，讓民眾了解早期無電腦時代，如何透過紙本地圖做好縣政工作。