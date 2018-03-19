〈北部〉料理客家便當 徐國勇盼翻轉竹縣

2018-03-19

〔記者廖雪茹／竹東報導〕行政院長發言人徐國勇昨天到新竹縣出席「尋味‧台三線‧新竹縣─客家便當返鄉」活動時，針對民進黨年底選舉，他表示民進黨有最優秀的人才，由中央黨部做最後決定、徵召，希望能夠結合傳統與創意翻轉新竹縣。

徐國勇表示，民進黨會推出最好的人選，雖然黨部還沒決定人選，但每個人都準備好了，像是客家部主任鄭朝方，就是溫和、有才華又形象良好的好人選；「當然也有人提到我，不過民進黨到目前尚未決定人選。」

徐國勇說，至於其他變化，如民進黨以外的其他人選，如果是好的競爭、好的人選，就由選民來決定。

徐國勇也提到，新竹縣科技城將不是夢想，因為新竹縣保留很多傳統元素，加上前瞻計畫的軌道建設將新竹縣市連結起來，把新竹縣傳統元素與現代結合，科技城就會實現。而除了科技城，新竹縣也是浪漫台三線政策的重點區域。鄭朝方則說，他在竹東出生長大，與現場的青年們一樣，想用自己小小力量為新竹、客家付出。

昨天的客家便當返鄉活動是在新竹縣竹東文創藝術村「一起灶」空間舉辦，會中邀請「一起灶」創辦人黃瑞仁、「阿金姐桔醬」二代接班人彭巧嫻，分享在地方耕耘的經驗。

徐國勇、鄭朝方與客家便當技職學員羅世超，一起動手料理客家小炒義大利麵，徐國勇負責切料、鄭朝方負責炒料，最後淋上桔子美乃滋醬，看起來美味又饒富創意。