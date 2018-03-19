〈北部〉宗教團體入校禪修 亞太技術學院再爆爭議

2018-03-19

排擠師生座談會場地 引發砲轟

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗縣頭份市的私立亞太創意技術學院，科系停招、欠薪爭議未解，近日又有師生向本報爆料，學校董事長黃平璋屢將學校作為怡盛保全訓練場地，甚至引進宗教團體進校園禪修，排擠師生座談會場地，有教師痛批，學校公益資源應優先學生使用，不該淪為私人企業訓練或宗教活動場所，嚴正反對宗教介入校園。

校方：作業疏失且已迅速改善

亞太創意技術學院學務長曾景睦表示，該場地於去年就由企業申請租借作為禪修使用，並非校董引進，而師生座談會於上月提出該場地申請，因校內作業疏失才致場地重疊，已迅速更換座談會場地，並未影響師生權益。

欠薪等爭議 董事會釋善意解決

而對於科系停招、欠薪爭議延燒，曾景睦也強調，董事會持續釋出善意解決，已於上週全數償還所有欠薪，另外也將由教務處成立輔導小組，於下月開始陸續關心已轉校學生學習狀況，並主動協助，並配合教育部要求於月底提出校務改善計畫。

近日師生再踢爆，校董黃平璋以私人名義引進神秘宗教團體，至校內圖書資訊館進行為期三天禪修，禪修期間全天封閉場館，且傳出誦經聲，不但排擠師生使用權益，並質疑校方放任宗教介入教育環境。

校方表示，該活動去年底就依規定提出申請，作為企業研習禪修使用三天，校方也將活動安排於離教學區較遠的圖資大樓，避免影響教學。

而對於欠薪、停招等爭議，校方也首次出面喊冤，稱早在怡盛保全接手前，亞太財務情況早陷困窘。目前校方全力發展物業管理學系，盼能與母企業媒合，保障學生畢業後即能就業，藉此提高招生成效。