〈北部〉竹市光華藝文中心 9月啟用

2018-03-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕耗資一億四千萬元的新竹市光華藝文中心將在七月完工，九月啟用，這座位在光華國中校區內的藝文中心，將滿足市轄小型演奏會的場地需求，可容納兩百名觀眾，還設有管樂及音樂團練室，一、二樓是光華里活動中心，兼具藝文及社區居民活動場地功能，除可紓解竹市每年超過兩百場藝文演出需求，更提供學生一處藝文表演紓發專業場地。

斥資1.4億 將於7月完工

新竹市能提供學生音樂及藝文表演的場地有限，大型的表演場地除文化局演藝廳，幾乎少有學校能提供兩百人以上的表演及演奏空間，這幾年教育部推動一人一樂器及一校一特色，各校發展音樂團體情況踴躍，不管是管樂團、國樂團、直笛社或是弦樂團，加上竹市這些年在全國音樂比賽都有傑出表現，是全國特優常勝軍，教育部兩年前補助竹市六千萬元經費，籌設小型藝文中心表演場地。

光華國中校內 5樓建物

新竹市光華藝文中心新建工程，位在光華國中校地內，工程基地面積約兩萬六千平方公尺，是座地下一層、地上五層的建物，建物一樓及二樓（半層）是光華里里民活動中心，其餘樓層為學校使用，五樓演藝廳將做為學生表演展出的舞台，也可租借給社區使用，發揮其推動藝文教育的效益。

獨立大門 不影響上課

目前基地建築大樓已接近完工，正進行機電設備及內部設備的裝潢工程，包括藝文表演場地的隔音及座位和學生管樂團練教室的設備裝潢，未來會有獨立進出的大門，不會影響學生上課，而里活動中心也有獨立空間，彼此不會干擾。