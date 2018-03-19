〈北部〉「金」厲害 王泰為世界盃泰拳奪冠

2018-03-19

頒獎台上揮舞國旗 流下歡喜淚

〔記者李容萍／桃園報導〕三月十七日是泰國拳師節，桃園市「立青泰拳」的廿六歲教練王泰為，代表台灣前往泰國參加「武術節世界盃泰拳錦標賽」，連勝約旦、黎巴嫩選手，挺進冠軍賽擊敗越南選手，勇奪六十三．五公斤級的世界冠軍，在頒獎台上他高舉、揮舞台灣國旗、流下了英雄淚！

從反對到感動 王媽媽臉書分享

「這是我們大家的榮耀！」原本不喜歡兒子練泰拳的王媽媽劉丁玲前晚看到這一幕很感動。她說，做媽媽的都一樣，自始至終都不贊成兒子練散打及泰拳，成天都提心弔膽，兒子勸不聽，心就只能懸在那裡，求菩薩保佑他平安無事。這次會在臉書分享，完全是因為看著兒子領獎時拿著國旗，孩子的心中有國家，讓人感動。

王泰為昨接受越洋電話採訪時表示，他從復興美工畢業後的暑假賦閒在家，因緣際會看到電視上播放格鬥比賽而產生濃厚興趣，之後先接觸武術的散打，再專心練習泰拳，一練就是八年。

從升大學、當兵到出社會工作，發現享譽國際的泰拳，技術上利用肘、膝、拳、腿進行攻擊，還包括深奧的首相撲 ，而泰拳的拜師舞更是體現了泰國虔誠、尊師的文化，泰拳也是眾多泰國人喜愛的國民運動，雖然曾因訓練及現實生活的考量，多次想要放棄，但一想到放棄、選擇其他路，未來也會遇到不一樣的困難，決定繼續挑戰、做自己喜歡的事。

身上剩二千泰銖 一度情緒低落

王泰為說，賽前在泰國的集訓強度一度跟不上，每天上午五點半起床跑步，沿路被野狗追，跑到天亮開始打沙袋、打靶、肌力訓練，下午四點再一次，每天一樣的行程，天氣、飲食都很不習慣，因為已把所有積蓄花在機票上，身上僅剩二千泰銖，一度情緒很低落，幸好立青泰拳館長羅勝炳、教練群和家人鼓勵，尤其泰籍教練朋猜說：「如果做到這事情很簡單，大家都會是冠軍。」這句話讓他撐了下來，三場比賽都KO對手。

王泰為認為，這面金牌對他而言不僅是一面獎牌，也是對家人和對拳館的交代，也讓家人不再擔心他的未來，同時鼓舞更多人打泰拳練身、自衛或競技，也體驗泰國文化、培養謙遜的武德。