〈北部〉文昌帝君明誕辰 學生穿制服免費入園

2018-03-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕明天農曆二月初三是文昌帝君誕辰，宜蘭縣國立傳統藝術中心昨天起連辦兩天祝壽慶典，穿著學生制服的遊客，今天仍免費入園。

文昌帝君職掌功名與學業，被視為讀書人守護神，每年考季前，傳藝中心文昌祠常有考生膜拜，神案上放置大批准考證影本，祈求金榜題名。今年文昌帝君祝壽慶典系列活動期間，開放穿著學生制服遊客免費入園，寓意學無止境，鼓勵大家終身學習。

「文昌帝君生日快樂！」傳藝中心文昌祠昨天舉行三獻奉祀祭典，由中心主任吳榮順擔任正獻官，蘇澳鎮南安國小學童點燃心燈，向文昌帝君祝壽，園區店家也齊獻暖壽宴，採用具有特殊意涵食材入菜，像是代表聰慧的蔥，象徵勤學的芹菜、代表順利的竹筍、寓意好彩頭的蘿蔔。

店家另以油飯做成直徑五十三公分的大蛋糕向文昌帝君祝壽，祭典結束後，分送給在場觀禮遊客品嘗，小朋友直說好吃；兩天活動期間，園區推出填學習單換美食、手做狀元糕免費體驗，會場熱鬧滾滾，宛如文昌帝君生日趴。

今天下午一點半，傳藝文昌祠廟埕廣場的手作狀元糕體驗，受理現場報名，完成後，可以此當供品，向文昌帝君祝壽，中心歡迎大小朋友一起DIY。

傳藝文昌祠是官方興建的官廟，據說比一般廟宇更能保佑考生考取公務員，公職考試錄取員額僧多粥少，有些考生埋首苦讀之餘，不忘向神明求助，請求文昌帝君庇佑他們取得鐵飯碗。