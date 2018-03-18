〈北部〉震災善款產業紓困掀波 花蓮藍綠選將交鋒

2018-03-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府規劃在善款中暫列八億元補助受災石材、觀光業者的融資利息，引起正反討論。國民黨縣長參選人、立委徐榛蔚認為酸民不幫忙就算，還在傷口上抹鹽，要花蓮人團結起來。表態參選縣長的行政院東服中心執行長許傳盛則認為，善款還是要先讓受災戶安心，再來談產業的補助。

國民黨主席吳敦義昨到花蓮參加小組長授證典禮，並親授戰旗給國民黨提名的縣長參選人徐榛蔚，為年底花蓮縣長選舉點燃戰火。

徐榛蔚致詞時說：「外面的酸民、外面的政客攻擊花蓮，質疑為什麼可以補助產業紓困利息，如果沒有把自己的產業，趕快在六個月內拉他們一把，趕快讓他們有第一桶金，趕快把他們的產業復甦起來，勞工、社會治安會出現問題」。

徐榛蔚籲花蓮人團結 儘快復甦產業

徐榛蔚強調，一定要在最短期限內，讓觀光、石材及各行各業復甦，花蓮人要團結起來，「外面的酸民酸花蓮，我們要告訴他們，如果你們不來幫花蓮沒有關係，但是不要在傷口上抹鹽，因為我們很努力把我們的觀光、把產業趕快復興起來，如果你們不來協助，我們大家一起團結為花蓮自己努力」，台下近千名支持者熱烈鼓掌表達認同。

談高雄經驗 許傳盛：先讓災戶安心

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，昨接受「花蓮五四三」臉書社團直播訪問時說，當時高雄氣爆也是收到許多愛心善款，都有管理委員會監督，當時會列優先順序，第一優先當然是災民的救助、安置與輔導，因為善款是大家心有同感「心有戚戚焉」的愛心協助，但目前花蓮仍有很多災民破損的房子都還沒修復完，甚至還要台積電等民間單位協助修繕，公部門募了這麼多錢，最急迫的事情要先做，就是災民優先，做好後有餘，可以來做產業的復甦、規劃。

「災民是一無所有」，許傳盛強調，善款是要給災民最大的支持，讓災民感受到台灣是一體的，是不分你我、內外的同舟共濟精神，現在花蓮災民都已經安心了嗎？像過去九二一針對受災孩童，從小學到大學的教育費用都先匡列起來，讓災民安心，善款有輕重緩急，中央針對花蓮石材、觀光產業受損害部分，目前都有紓困方案與中長期的振興方案，善款還是要先讓受災戶安心，再來談產業的補助。