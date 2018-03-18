〈北部〉竹市綜合體育場地下停車場 4月將「再生」

2018-03-18

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市假日花市旁的綜合體育場地下停車場，長期缺乏維護，設施老舊、牆壁髒亂，停車環境陰暗潮濕，被市民投訴。市府交通處停管科長陶穎奇表示，前年啟動停車場再生計畫，改造九座停車場，綜合體育場地下停車場是最後一座，廠商已經提報計畫書，交通處核定後，預計四月動工。

陶穎奇說，將花三個月改造，包括停車場周邊環境整潔、燈光明亮度、設備更新等，將比照赤土崎地下停車場，整體環境升級，讓民眾有感。

使用率高 環境陰暗髒亂被投訴

投訴民眾說，綜合體育場地下停車場緊鄰假日花市，使用頻率高，但除有積水問題，牆面髒污，磁磚剝落、 落葉與雜物堆置樓梯、光線陰暗，電燈閃爍，造成遊客負面印象，不利於推廣觀光。

新竹市議員李國璋說，他接獲市民反映，昨天到現場勘查，發現整體環境欠佳，市府既然編列預算整建新竹公園，應將附近的停車空間同步整理，屆時新竹公園重新開放，帶來觀光人潮，才能讓遊客對新竹市留下好印象。

爭喝乾淨水 新竹人向政府喊話

此外，新竹「我們要喝乾淨水行動聯盟」，昨天呼籲新竹縣、市政府與政治人物正視飲用水問題，要求「停止工業廢水、垃圾水和家庭污水進入五十萬民眾的飲用水源」，並強調 「有承諾，有作為，才有選票！」

行動聯盟認為，頭前溪是供應大新竹地區自來水的重要水源，上游的工業廢水與竹東垃圾掩埋堆置場都是汙染源，不能只是加強稽查、檢驗水質，應由新竹市負責垃圾清除，竹縣負責工業廢水，設定期程互相協助，盡快解決問題。