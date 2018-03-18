〈北部〉前瞻道路補助 苗縣再獲1.15億

2018-03-18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府向交通部公路總局爭取前瞻基礎建設—提升道路品質（公路系統）計畫，再度獲得一億一千五百二十萬元補助，將針對縣內的「南橫公路」一四○縣道、一一九甲線的公館、銅鑼鄉路段，及苗八線等地方主要道路的部分路段改善。

苗栗縣政府工務處養護科長黃哲君指出，目前縣府正在辦理道路管線孔蓋地下化協調及相關委託設計招標前置作業等，希望能讓工程早日動工，力拚今年底完工。

苗栗南橫公路 將改善

一四○縣道，西起苗栗縣苑裡鎮、東迄台中市和平區，全長近卅五公里，串聯縣內南部的苑裡、三義、卓蘭三鄉鎮，地方稱苗栗南橫公路，為地方重要橫貫交通要道。

此次前瞻爭取經費的工程預計改善部分有，一四○縣道苑裡鎮起點至二公里，及十一．二公里至十三．三五公里等兩段易顛簸路面改善；一四○縣道三義鄉部份，則開闢矮山匝道側車道，期盼能提高東行方向左轉車輛的安全性，滿足地方長期的期待。

另，一四○縣道卓蘭鎮白布帆堤防尾端原有彎道束縮，導致行車視線不良，不少鄉親長期反映希望能夠解決，以免因視線受阻造成車禍；黃哲君指出，未來將道路移除彎道旁舊有堤防所留下土坡，之後再拓寬改為雙線車道，徹底解決問題。

119甲線、苗八線 也入列

而一一九甲線，則接續之前改善工程，從六．二公里至九．三公里處連接客家大院處施工，提升道路品質。苗八線則針對二．七公里至三．七公里，及四．五公里至七公里處改善。

其他地區 縣府將續爭補助

黃哲君說，這次交通部公路總局共核定三案，關於其他地區鄉親有道路改善需求者，縣府將持續向中央爭取，讓鄉親能滿意縣內公路系統道路品質及保障行車安全性。