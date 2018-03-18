〈北部〉斥資5500萬 改善機捷A22站老街溪河岸景觀

2018-03-18

〔記者周敏鴻／中壢報導〕機場捷運A22站預計二○二二年通車，桃園市政府斥資五千五百萬元提前改善A22站區旁的老街溪河岸景觀，增設廣場、綠園道、多功能草坪活動區與水岸光廊等，預計七月完工後，還會花費兩千萬元進行公共藝術策展，再將公共藝術作品留下，提升河岸景觀品質。

中央西路到元化路間 面積約1.64公頃

A22站旁的老街溪沿線，歷經開蓋、橋樑工程，已成為居民喜愛的散步地點，但因不同施工單位分別施工，沿岸有多處銜接介面出現落差等問題，綠蔭與夜間照明等設施也不足，市府工務局規劃改善中央西路到元化路間的老街溪河岸景觀，除了兩端會有入口節點廣場外，沿岸還會設置溪流多功能草坪活動區、開蓋藝文廣場、聽水生態觀察區、中央藝文綠園道、綠活水岸光廊等，改善工程總面積約一．六四公頃。

7月底完工 增加綠意打造流蘇大道

另為增加都會綠意空間，老街溪河岸景觀改善工程將建置完善的排水、鋪面等基礎工程，並將廣植樹木，工務局長黃治峯說，老街溪河岸周邊的喬木生長不良，調查後發現是土質偏鹼等問題，工務局先派員進行土壤改良，未來會採「全樹型」移植方式，將樹形優美的大樹移植到河岸旁，其中還包括有九十株流蘇的「流蘇大道」。

老街溪河岸景觀改善工程預計七月底完工，八月就能舉辦「桃園產業藝術節」，以循環經濟為策展理念的公共藝術作品，未來可能留在河岸邊，盼讓A22站周邊的都會商圈展現地方文化特色與環境美學。