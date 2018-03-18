〈北部〉軍用口糧界米其林 美軍24口味樣樣奇

2018-03-18

〔記者謝武雄／大園報導〕號稱是「軍用口糧界米其林」的MRE（Meal, Ready-to-Eat）是美軍單兵戰鬥口糧，也是軍事迷的最愛；「第一屆MRE軍用口糧品嚐會」昨天在大園區舉行，現場教導如何吃到熱騰騰的MRE，還可一口氣品嚐到廿四種口味的MRE，讓與會者大呼過癮；教練也介紹美軍士兵使用的簡易餐具，現場另展示一九一八年製作、至今滿百年歷史的餐具，令人嘖嘖稱奇。

品嚐會 邀請退伍美軍介紹

品嚐活動由「鐵鳥迷．航空文創館」舉辦，吸引近卅人報名參加，主辦單位安排美國海軍陸戰隊退伍的理查教導如何加熱MRE，他說，MRE有廿四種不同口味主菜，只要將加熱包、調理包都放在內附的塑膠袋裡並加入約一百五十CC的水，加熱包遇水發熱後約十分鐘就可以吃到熱騰騰的主食，MRE還附餅乾、零嘴、起司醬、飲料、調味料、紙巾等，甚至還有無糖口香糖，讓單兵吃得飽飽的。

展示多國口糧 也各有特色

除了MRE，現場也展示台灣、中國、日本、韓國、俄羅斯、英國、新加坡、哈薩克等國的戰鬥口糧，並試吃新加坡肉醬麵及薏仁綠豆甜湯、台灣東坡肉及日本咖哩飯，大部分的軍事迷還是對MRE情有獨鍾，但也有部分認為新加坡口味最精緻，綠豆薏仁甜湯即使不加熱也很好吃。

國內購買 一份四、五百元

從台北來參加的陳先生說，以往只吃過MRE牛肉義大利餃、豬肉醬香腸，昨天品嚐廿四種MRE後，覺得口味各具特色，尤其是墨西哥牛肉玉米捲、美式西南烤牛肉與黑豆，充滿異國風味、讓人難忘；王小姐則是認為日本咖哩飯最好吃，這和她平常喜歡吃日式料理有關；發起人徐福佑表示，國內要購買MRE，一人份動輒要四、五百元，能夠一次品嚐廿四種口味的MRE，讓到場參與的民眾興奮不已。

MRE共廿四種口味，分別是辣豆肉醬、燒烤醬牛肉、雞肉麵條、義大利肉醬麵、雞丁、墨西哥牛肉玉米捲、牛腩、義大利蒜醬牛肉丸、燉牛肉、辣醬通心麵、素食墨西哥薄餅麵、香辣斜管麵、起士義大利餃、雜菜煲、墨西哥燉雞、燒烤豬排、楓糖香腸、義大利牛肉餃、辣起司牛肉餅、馬鈴薯餅加培根、胡椒檸檬魚、亞洲牛肉條、香草雞肉義大利麵、美式西南烤牛肉與黑豆，堪稱是融合美國各族群的飲食習慣，難怪被稱為軍用口糧界的米其林。