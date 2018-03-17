〈北部〉浪子獄中學揚琴 母探監解生父謎

2018-03-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕曾犯下擄人勒索案、被法官判廿七年的受刑人「阿揚」，在花蓮監獄服刑五年，但看他端坐在揚琴前敲打演奏，卻一派儒雅模樣。他說，年輕時不懂事，逞凶鬥狠犯下大錯，因監獄內的這台揚琴，讓他重拾人生方向，才知道自己身上有「揚琴大師」的血液，希望考取街頭藝人執照後，出監能到醫院、養老院演奏，撫慰人心。

法務部矯正署花蓮監獄與花蓮縣文化局昨合作舉辦「花蓮縣街頭藝人從事藝文活動許可審查」活動，協助收容人進行街頭藝人檢定，希望增加出獄後的工作機會與自我信心，共有十六組收容人表現才藝。其中，三十五歲的受刑人「阿揚」，在花蓮監獄服刑五年後痛改前非。他說，就讀大學時，因沉迷網咖，在網路交到壞朋友，路走偏了，參與擄人勒贖案被警方逮捕，法官考量他有釋放人質、與被害人達成和解，判他二十七年有期徒刑。

他說，入獄後某天，在監獄團康活動時，無意間發現器材室放著一台塵封已久的揚琴，好奇一碰，發現還能奏出美妙樂章，開啟他學習的興趣。阿揚說，之後母親來探監、得知他在學習揚琴，這才告訴他，自己的生父是中國廣州及香港的揚琴師傅，曾在揚琴大賽中獲獎無數，因此父親為他取的名字也帶個「揚」字；只是他出生後，從未見過父親一面。後來母親改嫁，他由外公外婆養大。