〈北部〉「大農大富」賞螢 林務局:再一週更多

2018-03-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林務局花蓮林區管理處第二年在光復鄉大農大富平地森林園區，舉辦年度賞螢趣活動，結合週邊光復、瑞穗鄉的社區協會共同訓練解說員，今天起將展開一個月的付費賞螢活動！林務局及社區昨天先到現場勘查，發現螢火蟲已開始漫天飛舞，數量約二到三成，估計再過一週會愈來愈多！

最近因天氣忽冷忽熱，螢火蟲數量還不多，林務局昨日現場看過，約是去年全盛期二成到三成，再過一週數量應該會更多。

去年首度舉辦時，有解說員帶隊、但須付費的大農大富賞螢趣活動，還贈送社區精緻的伴手禮。參加的旅客多數持好評態度，因為有解說員帶，可知道園區的特色、知道螢火蟲出沒地點、習性。

主辦的林務局花蓮林管處表示，今年共有花蓮縣光復鄉太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源、大進社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會、平森永續發展協會等十個社區共同參加，並邀請縱管處、光復鄉公所、花蓮糖廠、太魯閣客運共同協辦。

林管處表示，除了欣賞螢火蟲，還整合吃喝玩樂及住宿，每週末白天也舉辦「生態小旅行」，包括馬佛部落螢蝠享宴、大和古早紙體驗、螢伙晚燴、有聲有色拔仔庄、大富甜甜地所在、大地廚房文化行、富源藝術體驗等七個場次，目前還有名額；來花蓮賞螢火蟲搭配住宿，也可申請觀光局的「花蓮遊、花蓮加油」方案，住宿費每人最高補助五百元，歡迎大家一起用行動支持美麗的花蓮，活動今起到四月十五日， 電話○三八七○○八七○分機九。