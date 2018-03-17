〈北部〉民進黨誰戰花蓮縣長 許傳盛、劉曉玫爭徵召

2018-03-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕被民進黨列為「艱困選區」的花蓮縣長選戰，雖破天荒出現二人角逐參選局面，惟民進黨至今未提名參選人。政院東服中心執行長許傳盛、縣議員劉曉玫均堅持爭取黨中央徵召，也都在市區掛出競選看板。率先表態的許傳盛強調，自己參選意念萬分堅定，會遵循黨內機制決議；縣議員劉曉玫則說，初衷永遠不變，就是捍衛花蓮精神，重現民主價值，打敗傅崐萁的家族世襲政治，呼籲黨中央選對會於本月底辦理全民調，作為民進黨徵召花蓮縣長候選人的重要依據。

許傳盛說，民進黨中央選對會已到花蓮二次，邀集黨籍議員與黨內重要人士，了解地方支持人選與意向，他認為民進黨中央在花蓮縣採徵召產生人選，與一般選區遊戲規則不同，黨的思考不為個人，而是通盤考量，蕭美琴在花蓮參選立委，也是經徵召出線，也因為所有人遵守黨內機制的決定，全力支持才有蕭美琴的勝選。

劉曉玫則說，蕭美琴在花蓮深耕，應是代表民進黨出征花蓮縣長很好的人選，「若蕭美琴願意扛下重擔，全力輔選到底，但她不選，我就必須為花蓮堅強站出來承擔大局」。劉曉玫強調，參選人不用怕作民調，進了廚房就沒有怕熱的道理，即使基層支持度高不一定戰勝傅崐萁夫婦，但支持度低必敗。縣長選舉將是一場「逆風打霸權」的選戰，經過民調支持度決定徵召的依據，參選人才有正當性，也才符合基層期待。

黨中央秘書長洪耀福及中央選對會召集人林錫耀等已先後來花蓮徵詢，據參與會議的人士指出，地方從政黨員及大老幾乎多數支持徵召許傳盛，認為二人各有優點，劉曉玫過去二十二年擔任民代，資歷完整、豐富，戰鬥力相當強，但過去強力監督傅崐萁的劉曉玫在議會猶如「孤鳥」；許傳盛性格溫厚、善良，過去長期擔任行政官員，公務行政經驗豐富，雖是花蓮人但長期在西部工作，知名度不高加上第一次投入選舉，成了許傳盛要取得參選門票的難題。