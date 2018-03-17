〈北部〉被建議辭立委 陳歐珀：有誰這麼急？

2018-03-17

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人、立委陳歐珀團結請益之旅，昨拜會曾參加縣長黨內初選的員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝。江永和建議陳歐珀先辭立委，展現參選決心，陳竟回「有誰這麼急嗎？」氣氛有些尷尬；謝燦輝更在會面後說，他是派系夾殺下犧牲品，考慮退黨以無黨籍身分參選縣議員。

陳訪初選對手 江永和盼他先辭立委

民進黨宜蘭縣長黨內初選，原有陳歐珀、江永和、謝燦輝三人登記參選；江、謝在二月退出，陳堅持參選到底，中執會十四日宣布提名陳參選下屆宜蘭縣長。陳歐珀昨原本要到員山鄉公所拜訪江永和，卻在會面前廿分鐘臨時改地點，改到正大代書事務所，媒體也無法進入採訪，引起譁然。

事後，江受訪時說，因公務繁忙才臨時更改地點，外界不要有太多聯想，原先以為「私人會面」，沒想到有媒體採訪，這讓他比較錯愕，他尊重黨中央提名決定，黨一定要團結，陳歐珀要盡力去化解各黨各派的爭議，最好是先辭掉立委，向外界展現魄力，要下定決心贏得選戰。

「有誰這麼急嗎？要我立即辭立委？」陳歐珀說，現階段最重要的工作就是積極整合，宜蘭只有一個立委席次，如果馬上辭職，會造成很大震盪，要尊重各界意見、審慎評估再做決定，現在辭職三個月內就要補選，宜蘭縣現在這麼混亂，有需要這麼急？

謝燦輝與陳會後 稱擬退黨選議員

隨後，陳歐珀轉往冬山鄉公所拜會鄉長謝燦輝。陳歐珀說，初選過程，他與謝鄉長勉勵多於競爭，冬山是「民主聖地」，歷屆選舉民進黨得票率都很高，盼鄉長幫忙讓冬山扮演火車頭，拉抬民進黨整體選情。

謝燦輝說，民進黨宜蘭縣長初選過程，原本三人相持不下，他同意退出民調作業，盼選對會選出最適當人選，後來演變成派系之爭，他成了犧牲品，最終提名陳歐珀，他尊重黨中央決定，但黨內派系問題嚴重，他思考是否該選擇離開？慎重評估以無黨參選縣議員的空間。