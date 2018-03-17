〈北部〉頭前溪水質 竹市議會促市府定期報告

2018-03-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕大新竹地區民生飲用水水源頭前溪上游，有垃圾掩埋場污染與工業廢水排放等疑慮，新竹市議會各黨團回應民意，昨天連署提案要求市府加強監測水質，定期向議會報告。

環局：協調水源全取自寶山水庫

市府環保局長江盛任表示，新竹市民每日平均用水量約卅三萬噸，其中六成以上來自寶山水庫，其餘來自頭前溪。市府已向自來水公司建議，將用水來源全數改成寶山水庫。

國民黨市議員林耕仁、張祖琰昨在議會臨時會提案，要求市府加強監測自來水的水源品質、定期向議會報告結果，並協調新竹縣政府共同改善頭前溪取水口上游污染，並協調自來水公司調整頭前溪水及水庫水的取水比例。

新民意問政聯盟、副議長許修睿與民進黨市議員李妍慧則認為，頭前溪是供應大新竹地區自來水的重要水源，但上游的工業廢水、家庭污水與竹東垃圾掩埋場成為三大污染源，新竹縣、市政府應從源頭控管，協商解決存在已久的竹東垃圾掩埋場問題，合作將污染源排除，且工業廢水不應排入人要喝的溪水中，環保單位也要檢測有使用重金屬工廠。

江盛任說，市長林智堅日前已與新竹縣長邱鏡淳研商取得共識，將優先處理頭前溪上游竹東掩埋場垃圾；環保局每月針對三處淨水場與頭前溪進行水質檢測，環保署也檢驗戴奧辛、重金屬及農藥等。