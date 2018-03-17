〈北部〉《國民黨鄉鎮市長初選》逾2人登記不退讓 頭份、苗栗民調

2018-03-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣黨部展開年底地方公職人員選舉提名作業，鄉鎮市長部分，苗栗、頭份皆有兩人以上登記，且各不退讓，將進行電話全民調，因苗栗、頭份為苗縣前兩大市，九年前都因兩名藍將競逐，結果由傾綠無黨籍者當選，縣黨部疾呼團結支持民調出線人選，並強調「違紀參選開除黨籍，並沒收廿萬元保證金。」

國民黨登記參選苗栗市長者，有縣議員邱鎮軍、禹耀東、苗栗市代表會主席賴桂煖；登記頭份市長者，有縣議員陳永賢及立委徐志榮服務團隊執行長徐維均。

縣黨部主委林祥川表示，兩市皆有兩人以上登記，且都不願退讓，因此進入「全民調」，採電訪調查；目前頭份市已展開、苗栗市尚待十九日開會討論細節後再進行。

九十八年苗栗市長選舉，已故國民黨籍市長鄒玉梅尋求連任，原國民黨籍的前縣議員彭維斌脫黨參選，結果由回鍋參選的無黨籍現任市長邱炳坤勝選。同屆的頭份鎮長（當時尚未改制為頭份市），縣黨部開放黨籍縣議員張茂玄、陳英河參選，也由無黨籍的現任市長徐定禎出線。

邱炳坤、徐定禎兩人後來連任成功，加上政治立場都傾綠，對於縣黨部而言，等同縣內兩大市「綠化」九年。林祥川說，為了避免重蹈覆轍，黨部規定登記者須繳交廿萬元保證金，並團結支持初選出線者，若違紀參選，將開除黨籍沒收保證金。

7鄉鎮同額 其餘無人登記將徵召

除苗市、頭份，同額登記參選鄉鎮長名單為，後龍現任鎮長朱秋隆、大湖現任鄉長胡娘妹、三義現任鄉代會主席呂明忠、銅鑼現任鄉代會主席李瑞廷、造橋鄉農會退休總幹事黃天貴、南庄南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅、泰安現任鄉長劉美蘭。其餘鄉鎮長無人登記，將以徵召或報准處理。