〈北部〉竹東春櫻花海節 2千株滿開迎賓

2018-03-17

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮春櫻花海節在頭前溪河濱生態公園登場，園區內二千多株盛開櫻花形成的花海美景，還有大型櫻花造型設計椅等大地裝置藝術，要讓參加民眾體驗「入座櫻花」的幸福感。

竹東鎮公所表示，河濱生態公園種植的二千多株櫻花，樹種包括八重櫻、山櫻花及吉野櫻，分佈於運動公園區、景觀生態復育區及部分生態體驗區，目前櫻花及波斯菊滿開，呈現繽紛景象。

健走看表演 還有毛小孩選美

竹東鎮長徐兆璋說，今天上午有賞花健走、帶動跳、客家花鼓、人聲樂團表演等，下午安排日本太鼓、印度鼓、木箱鼓、歌手演唱和狗狗萌主造型選美比賽；今年規劃兼具設計感與互動性的大地裝置藝術，入口處的粉紅布幔廊道，是一座穿透陽光的多彩光影步道，創造自由嬉戲空間，同時象徵春櫻花海節精彩豐富。

入座櫻花 造型椅體驗幸福感

此外，吉野櫻區有三座大型櫻花造型椅，邀請民眾體驗「入座櫻花」的幸福感；粉紅花海中還設置有撞色沙發，是融合大自然與家具的創意呈現，以對比色呈現花海繽紛耀眼，並讓民眾體會徜徉在花海中的大視野感。

新竹縣家畜疾病防治所在現場設有服務臺，今天下午一點到五點提供寵物登記、晶片植入、狂犬病疫苗施打，設籍新竹縣、年滿廿歲的寵物飼主，攜帶身分證為愛犬自費施打狂犬病疫苗，可獲贈免費寵物晶片植入及登記。

竹東鎮公所說，公園附近的公有停車場可容納卅輛汽車，公園裡的田中伯公廟旁停車場可容納五十輛汽車，但為維護動線暢通及用路人安全，有交通管制，請盡量搭乘大眾運具或騎機車、單車前往。