〈北部〉彩色海芋季 今、明擴大交管範圍

2018-03-17

〔記者謝武雄／大園報導〕從十日起開始的「桃園彩色海芋季」，參觀人次已超過卅三萬，配合今、明兩天假期，交通管制區範圍將擴大，另增設管制區內小型接駁車，減少遊客步行時間，主辦單位也呼籲民眾最好搭乘大眾交通工具到高鐵桃園站，再轉乘免費接駁公車前往會場，開車的民眾可將車輛停放在文中三停車場後改搭接駁車。

主辦單位表示，區內接駁車設站位置分別在聖德北路二二巷口、一○八巷口，每十五分鐘一班次，至於場外接駁班次也會增加，從高鐵桃園站（機捷A18站）轉運站十一號月台發車，沿途行經文中三停車場（青埔棒球場對面免付費停車場）、林園居休閒農場路口、會場（聖德北路、田溪路口），整點發車並為低底盤公車，民眾可多加利用。

主辦單位表示，因應參觀人潮眾多，假日交管範圍將擴大，從聖德北路與大園區和平西路交叉口到聖德北路與中壢區月桃路交叉口，全區禁止車輛進入，管制區內居民則不受活動影響，只要提出證明即可通行，管制時間為週六、日上午八點到下午六點。

「桃園彩色海芋季」到廿五日止，本週登場的活動為「月老遇上邱比特」、「小小花童選拔秀」，還有拋繡球、手繪餅乾、彩芋造型ＤＩＹ等活動，詳情可至「2018桃園彩色海芋季」活動官網查詢。