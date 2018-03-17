〈北部〉石門水庫 將添4運動休憩站

2018-03-17

〔記者周敏鴻／大溪報導〕桃園市政府斥資四千萬元新建石門水庫四處運動休憩服務站與南苑夜間環境設施，預計今年七月可完工，要讓石門水庫成為更友善的運動環境，以「運動觀光」特色來吸引遊客暢遊。

市府與北區水資源局配合，推動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，其中的運動休憩服務站、南苑夜間環境設施整備兩項工程，昨天由市長鄭文燦主持開工典禮，他表示，每年在石門水庫舉辦的自行車、健走或跑步等活動非常多，因此，市府將利用坪林加油站、壩頂停車場、大灣坪與阿姆坪紅樓等四處現有建築，整建為可供遊客休息、交流的運動休憩站，期盼讓參加活動的遊客能有更完善的服務設施。

南苑生態公園 增照明設備

而南苑夜間環境設施整備工程，將在南苑生態公園增設照明等設備，採取綠能營運方式，將白天的太陽能轉換為路燈照明，讓公園轉型為夜間休憩環境，方便遊客也能在晚間享受水庫之美，目前石門水庫晚上並不開放，市府會與北區水資源局協調，待工程完工後將開放時間延長到晚間九點。

鄭文燦表示，市府未來也會利用運動休憩服務站招商，希望引進自行車租借補給、商品與餐飲販售等服務，並積極爭取石門水庫半程馬拉松國際認證，推動石門水庫成為運動觀光的重要景點。