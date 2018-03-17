〈北部〉YouBike租借數 去年日均近2萬次

2018-03-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市於二○一六年二月起，從中壢地區開始陸續建置公共自行車租賃系統（YouBike），截至去年底已建置一八○個據點，市府統計，光是去年租借次數就高達六七九萬次，平均一天將近兩萬次；開辦至今兩年多租借已突破千萬次，其中有九成左右屬於半小時內還車，每次車資十元由市府貼補，也就是說YouBike開辦至今，單單車資貼補就花了市府九千萬元。

今年據點將達250站 供6000自行車

交通局於去年底完成第一期建置工程，總經費二．三億元（不含前卅分鐘車資貼補），共設置一八○個據點、提供四五五○輛自行車，今年則是第二期工程，總經費六千三百萬元，據點將達到二五○站、提供六千輛自行車，其中新屋、觀音等沒有據點的地區，未來都會增設，目前已經完成一八六個據點、提供四千七百輛自行車供民眾使用。

從去年的數據來看，租借次數最多的站點以中壢火車站前站六十萬七一四次最多，其次為桃園火車站前站廿五萬一四○八次、中壢區銀河廣場廿一萬六七三九次及中原大學廿萬五二九七次；從中壢火車站前站借車，在中原大學還車比例最高，從銀河廣場、中原大學借車，還車地以中壢火車站前站最高。

交通局表示，YouBike據點必須形成小網絡，否則會有借了車無處還車的情形，據點與據點間的距離最好在兩公里左右，去年建置機場捷運沿線據點就是秉持這個原則，目前已在A7體育大學、A8長庚醫院、A10山鼻、A15橫山、A17領航、A18桃園高鐵、A19體育園區、A21環北等站連同周邊社區設有據點，今年還會納入A11坑口、A16大園、A20興南等站。

未來觀音、新屋也將設站點

交通局說，目前桃園市設置一八六個據點，以桃園、中壢最多，各有五十四個點，其次是龜山廿四、平鎮十六、蘆竹十三、八德十、大園七、楊梅三、龍潭三、大溪二，至於觀音規劃在觀音高中附近設置、新屋則在行政園區周邊，復興則是考量地形原因，未來並不會設置。

YouBike費率為第一、二小時每小時廿元，第三、四小時四十元，第四小時後八十元，以半小時為計費單位，鼓勵民眾短程騎乘，前半小時十元則由市府補助。