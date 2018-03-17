〈北部〉泡湯住宿享好康 縱管處推「四神湯」

2018-03-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕過年前的花蓮大地震把原本農曆年假期要到花蓮旅遊的客人都嚇跑了，瑞穗紅葉、玉里安通等溫泉區都「等無人」，雖然天氣逐漸回暖，花東縱谷國家風景區管理處仍推出「縱谷四神湯」溫泉之旅，昨天下午在瑞穗溫泉區舉辦造勢活動，推出限量的二人同行「住宿好康１＋１」住宿券，買一天可住兩天，希望在即將到來的清明節連假衝一波觀光人潮。

「縱谷四神湯溫泉季」啟動，昨天下午冒雨在瑞穗鄉瑞祥溫泉公園舉行，把花東縱谷四個溫泉區包括花蓮的瑞穗紅葉、玉里安通，以及台東的鹿野霧鹿、知本溫泉，包裝成「縱谷四神湯」，下午由瑞穗富源社區鼓隊敲開序幕，現場也發出特色市集美食券，還有美少女COSPLAY動漫角色、日本和服美少女泡湯，薩克斯風表演，外加觀光局代言人「喔熊」也現身，還有吳神父腳底按摩免費替泡湯遊客「舒壓」，會場熱鬧滾滾！

花東縱谷國家風景區管理處處長林維玲說，春天乍暖還寒，歡迎大家安排花東溫泉之旅，這次結合花蓮台東的溫泉飯店業者共同推出系列旅遊券專案，包括限量一千張的「雙人平日住宿１＋１」券，買一天送一天，連續住兩天，依照飯店房型等級，分為二千三百元、四千三百元、六千三百元三種，參加的旅客還可抽獎。

此外，也結合立榮、華信航空推出優惠價四千九百九十九元、六千五百九十九元的「溫泉美食嘉年華」三日遊方案，機票加住宿相當划算，活動即日起到六月底，詳情洽www.erv-nsa.gov.tw。