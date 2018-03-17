〈北部〉蔡明亮壯圍策展 旅服園區造沙丘館

2018-03-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍旅遊服務園區將於四月二十八日開幕，導演蔡明亮除協助園區拍片，昨還到園區策展以「沙丘」為意象，建立「沙丘館」，盼吸引遊客前來遊玩。蔡明亮說，園區與展覽賣的是一種「生活狀態」，希望讓遊客悠閒感受壯圍當地的自然環境。

打造6大主題展廳

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處興闢的「壯圍旅遊服務園區」，位於台二線一四九點三公里處，佔地四點四公頃，由黃聲遠建築師採沙丘地景精心設計，規劃遊客中心、沙丘館、明日森林賣店及沙丘地景等。

「沙丘館」由名導演蔡明亮進駐策展兩年，以沙丘意象包含塵、海、月光、風、潮及雨等六大主題展廳，融合壯圍自然元素，例如沙、林投樹、水等佈景裝置，運用不規則彎曲的沙穴空間和沙紋質理牆面，透過巨型投影呈現藝術效果。

親手貼繪大型圖面

所有玻璃帷幕的大型圖面，都是蔡明亮親手貼繪，「塵」廳就用炭筆線條及不規則撕紙貼附手法，展現壯圍沙丘及林投樹自然意象。各展廳也依不同空間氛圍，播映蔡明亮的「慢走長征」系列影片，包括「無色」、「行者」及「西遊」等共八部作品；走進展廳可立即體驗大師所營造的空間視覺效果，同時沉浸在作品傳達的「緩慢」氛圍當中。

蔡明亮昨到園區策展時指出，壯圍因為沒有開發，保持最原始的美，園區建築只是遮風避雨的地方，他的展覽是輔助，希望可以讓更多人停下腳步欣賞最原始的美。