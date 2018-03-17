〈北部〉8億善款產業紓困？花縣府：提案階段

2018-03-17

網友貼文 石材、觀光各獲4億

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮地震後，來自各界捐款近二十億元，昨有網友在PTT爆卦發現花蓮縣由前行政院長張善政主持的善款監督委員會，直接用在受災戶身上約八點七億元，卻拿出八億元去補貼石材、觀光產業紓困，留言網友批評「補貼產業紓困應該是政府編列經費，怎能動用民間善款」，直呼「太誇張」！

提案的縣府觀光處處長彭偉族說明，觀光、石材產業各列「四億元」，目前只是「提案階段」，委員會議決議僅「同意暫列經費」；此外，針對網友認為「紓困應該由政府出錢」，委員會議也有要求，產業貸款利息補貼的部份，縣府應優先爭取中央或花東發展基金補助，不足的部份才由善款支出。

有網友昨在PTT爆卦，文章指花蓮捐款突破二十億元，並貼出花蓮縣善款監督委員會的網址及本月八日的會議紀錄為證。貼文網友批，直接用在受災戶身上的經費是八點七億元，包括七億元替倒塌大樓的住戶重建家園，但「捐款還有十一億元」！因此委員會決議，「拿四億元補貼花蓮縣石材產業紓困、四億元補貼觀光產業紓困」，批評「你知道你的捐款拿去紓困產業了嗎」？「幫高調！原來張善政、花蓮王這麼花善款的」。

官員：貸款利息補貼依法規訂定

網友則紛紛留言批評「捐款被當傻逼」、「都捐到那了，大家不要計較那麼多」、「補貼產業紓困應該由政府編列預算，怎麼可以動用民眾捐的錢」？「看來捐款有四成丟進水裡了」！

彭偉族說明，針對觀光、石材業補助共二大項，補貼一○七年度房屋稅的五十％，以及受災產業申請週轉金貸款、資本性融資紓困等紓困貸款等，主管機關得給予利息補貼；前者是比照莫拉克風災後，交通部觀光局「莫拉克颱風受災觀光產業房屋稅補貼作業須知」；後者是參照「高雄氣爆」對受災產業貸款融資利息補貼的作法。他說，各項補助均依照中央或相關法規所訂定，補貼不會超出高雄氣爆、台南地震等縣市補助範圍。

張善政：經費尚未確認 酸民言論造謠

擔任善款監督委員會召集人的前行政院長張善政，昨晚也透過支持者為他成立的臉書「張善政之友」頁面「回應不實謠言」。張善政說明，依照國發會重建委員會結論，中央只要落實執行對觀光及石材產業的紓困方案，就不會動用到善款，且補貼項目是業者申請紓困貸款的「利息」，本金還是要業者自己還；而經費四億元是「暫時預估」，委員會也有要求縣府補上估算依據。因此貼文認為「經費尚未確認」，酸民言論純屬造謠。