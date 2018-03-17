〈北部〉台大新竹生醫分院上樑 109年營運

2018-03-17

〔記者黃美珠／竹北報導〕新建中的台大醫院新竹生醫園區分院，土木建築結構已完成，昨天上樑，後續將進行室內裝修，預定明年八月完工，一○九年一月正式營運。

新竹縣副縣長楊文科說，台大醫院新竹生醫園區分院未來將設立急重症中心，讓鄉親不必再遠赴外縣市就醫，同時也是高階健檢中心，透過大數據資料的收集和分析，提供打造新竹縣成為健康智慧城的平台。

台大醫院表示，新竹生醫園區分院計劃共設置七二八床病床，其中五百床是一般病床（內含兩百床「研究病床」），二二八床是特殊病床。

第一期先開三百八十床，包含急性一般病床兩百五十床和特殊病床一百卅床，其餘三百四十八床在第一期啟用後五年內開設完成。目前第一期工程興建地下兩層和地上八層的醫療大樓，以提供臨床醫療用途為主。

台大校方指出，新竹分院定位在「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，利用近高鐵、桃園機場地利之便，建立優質健檢中心和國際級特色醫療。

另因鄰近新竹科學園區，也將和IT產業合作，打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業，共同開發健康照護所需的IT軟硬體，還將與生醫園區內的生技醫藥公司建立新藥與醫材研發的產學合作管道，使新竹生物醫學園區成為國內最具備轉譯醫學優勢的生醫園區。

轉譯醫學是指將基礎研究理論做為臨床驗證和應用，提供生醫科技產業界研發醫材、藥物時參考，產業界則將最新開發的藥物、醫材提供臨床試驗和做基礎研究。

立委林為洲說，台大生醫園區分院總經費六十七億，除了硬體工程， 公職員額數已獲人事總處同意五百一十九個名額，將吸引更多優秀醫生和學者來服務。

立法院環衛委員會召委邱泰源表示，未來如何與社區醫療、大新竹地區中小型醫院合作，成立理想的分級醫療體系，成為社區醫療與長照結合的典範，這對高齡化社會醫療照顧非常重要。