〈北部〉10社宅蓋4千戶 展示館先亮相

2018-03-17

中路二號 明年3月完工

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府預計興建十處、近四千戶社會住宅，前三年投入四十五．二億元，預計總預算會上看一五○億元，其中以「中路二號」進度最快，將於今年十月公告招租訊息、明年三月完工；市長鄭文燦、前副總統呂秀蓮昨天出席位於「蘆竹二號」社宅基地旁的桃園社宅展示館啟用典禮，鄭文燦表示，展示館內有詳盡的社宅說明及各房型樣品屋，四月二日起免費開放民眾預約參觀，昨天搶先一睹的民眾忍不住直呼：「美到我都想入住！」

呂秀蓮則稱要幫台北市民請願，請鄭文燦在桃園機場捷運周邊，物色好的土地發展社會住宅，在台北上班的民眾也能住在桃園，讓桃園人口衝到三百萬人。

租金約為市價8到6折

鄭文燦表示，桃園社宅有一、二、三房等三種房型，採「只租不售」的模式運作，租金為市價八折、約介於六千至一萬五千元不等，弱勢家庭則是市價六折，其中，七成提供給年輕人、三成提供弱勢家庭或特殊住戶租用，社宅內包含廚具、熱水器、冷氣機等基本配備齊全，民眾只要帶著一只行李箱即可入住。

鄭文燦表示，欲承租社宅者須符合以下條件，一是年滿廿歲，二須在桃園設有戶籍，或在桃園就學、就業，三是於申請須知指定區域內無自有住宅，四是家庭總所得平分全家人口後，平均每人每月薪資不超過四萬七九九二元，五為家庭財產限額須在限制內，六為未重複申請其他住宅補助，承租期三年為一期，原則以「三＋三」共六年為限，弱勢家庭最長可續約至十二年。

3種房型 4.2起開放參觀

市府都市發展局住宅發展處表示，十處社宅的房型規格一致，一房型約十至十二坪，有一廳廚、一房及一衛浴；二房型約十七至廿坪，有一廳廚、二房及二衛浴；三房型則是廿三至廿六坪，有一廳廚、三房及二衛浴，一、二、三房型均採粉刷牆、石英磚地板裝潢，並附設衛浴設備、廚具、冷氣、衣櫃、床鋪等固定式家具，一房型多了沙發、餐桌椅等移動式家具，二、三房型則須由承租者自行購買。

住宅發展處表示，社宅展示館從四月二日起開放參觀，週一至週五全天開放，五月起改為每週二及週四上午九點至中午十二點、下午一點至四點開放，民眾須在參觀前三天透過網路及電話預約，詳情可至住宅發展處網站查詢或電洽：03-3298600。